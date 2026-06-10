С российского авторынка ушел кроссовер Belgee X50

Белорусский бренд Belgee вычеркнул кроссовер X50 из линейки автомобилей, представленных в России. Теперь покупатели могут рассчитывать только на три модели. В их список входят среднеразмерный паркетник Х70, седан S50, а также преемник «пятидесятого».

Он стал у нас самым популярным паркетником марки

Как убедился портал «АвтоВзгляд», страницу, посвященную Belgee X50, убрали с официального русскоязычного сайта производителя. В свое время донором для этой модели послужил китайский Geely Coolray, дебют «белоруса» состоялся несколько лет назад. В прошлом году он сумел получить статус бестселлера в столице нашей страны.

Под капот кроссовера из дружественной республики устанавливали бензиновые силовые агрегаты объемом 1,5 л с тремя цилиндрами и турбиной. Мощность мотора ограничивалась отметкой 150 л.с. В роли трансмиссии выступал 7-диапазонный «робот», а привод всегда был передним.

Судя по всему, поставки X50 в Россию уже прекратились. И это неудивительно, поскольку его сменил обновленный X50+. У него доработанный дизайн и схожие характеристики, минимальная цена составляет 2 319 990 рублей.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно расписал особенности Belgee X50+.