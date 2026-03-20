Belgee X50+ вышел на российский рынок

В нашей стране запустили продажи компактного кроссовера Belgee X50+. Его можно приобрести в исполнениях «Актив», «Стиль» и «Престиж» в любом дилерском центре белорусского бренда. Цены лежат в диапазоне от 2 319 990 до 2 675 990 рублей. По словам производителей, свежий паркетник оказался даже дешевле предшественника с учетом сопоставимого оборудования.

Одной из самых узнаваемых черт экстерьера новинки стала радиаторная решетка, получившая серебристые акценты и крупные ламели. Кроссовер построен на модульной архитектуре BMA, под капотом во всех версиях установлен 147-сильный турбомотор объемом 1,5 л, которому аккомпанирует 7-диапазанный «робот» с парой мокрых сцеплений.

Изначально Belgee X50+ комплектуется 17-дюймовыми колесными дисками, LED-оптикой и внешними зеркалами с обогревом и электроприводом. За температуру в салоне отвечает однозонный климат-контроль, на борту имеется полдюжины динамиков. Диагональ центрального тачскрина достигает 8 дюймов, а цифровой приборной панели — 8,8 дюйма. Безопасность обеспечивают четверка «эйрбегов», задняя камера, парктроники и набор водительских ассистентов, включая ABS и ESC.

