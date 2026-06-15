GAC обновил кроссовер GS4 на родине

В Китае анонсировали появление на рынке обновленного кроссовера GAC GS4. По словам производителей, речь идет о пятом поколении автомобиля. Основной «фишкой» экстерьера считается массивная радиаторная решетка с имитацией воздуховодов. Технические характеристики уже известны. Вполне возможно, что со временем новинка пожалует и на российский рынок.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», обновленный GS4 полностью готов к старту полноценных продаж в КНР, получено одобрение на серийное производство. По факту такая «четверка» является бензиновой версией родственного Aion i60. Судя по всему, от него же унаследовано оформление салона.

Габариты кузова составляют 4680х1860х1675 мм, колесная база вытянута на 2770 мм. То есть посвежевший GAC GS4 на 5 мм короче, на 41 мм уже и на 15 мм ниже исполнения для России. В основе лежит собственная модульная платформа бренда под названием AEP.

За движение отвечает 177-сильный турбомотор объемом 1,5 л, передачи переключает 7-диапазонный «робот». Максимальная скорость ограничена отметкой 180 км/ч, привод может быть только передним.

Ранее портал «АвтоВзгляд» подробно рассказал обо всех плюсах и минусах GAC GS4, который доступен россиянам. Кстати, с учетом всевозможных скидок такой SUV обойдется сегодня минимум в 3 299 000 рублей.