Четыре с гаком: тест-драйв полноприводного кроссовера GAC GS4

Минувшей весной в Россию привезли очередной китайский автомобиль — среднеразмерный кроссовер GAC GS4. Он стал четвертой моделью в отечественной линейке бренда. Машина дебютировала в переднеприводной версии с наддувным мотором и «роботом». Теперь покупателям предлагают модификацию куда вкуснее — со всеми ведущими, более мощным двигателем и классическим «автоматом». Корреспондент портала «АвтоВзгляд» проверил возможности новинки на асфальтовых и грунтовых дорогах.

Смотрю на GAC GS4, и скупая мужская слеза скатывается со щеки. Неужели Toyota вернулась? Нет. Японцы так и ушли, не попрощавшись, попутно сделав себе харакири. Китайцы отнеслись к такому жесту «доброй воли» с пониманием и решили немного потроллить тех, с кого раньше брали пример. Кстати, у GAC и Toyota в Китае есть совместное предприятие. Так что японские технологии в машинах из КНР становятся нормой. Думаю, за это ребята с островов порезали себе животы во второй раз.

ИГРЫ ПОДСОЗНАНИЯ

Внешне GS4 очень похож на Toyota RAV4, а с иных ракурсов и на Lexus NX. Ночью с кормы так и вообще — Тойота. Но свой стиль у кроссовера, конечно же, есть: крупная решетка радиатора, хищный взгляд узких фар. Обратите внимание на сложную форму дверей, особенно задних. Какие стильные выштамповни. Красиво!

Однако за красоту надо платить. Двери — радость жестянщика. После аварии придать первоначальную форму даже опытному мастеру будет сложно. Легче поменять деталь целиком. А это делает стоимость кузовного ремонта дороже. Наверное, сервисмены уже потирают руки...

БОЛЬШЕ ЖЕЛЕЗА ХОРОШЕГО И РАЗНОГО

Но не будем о грустном. Тем более, что повод для радости есть. GAC GS4 — машина свежая. По размерам SUVпримерно такой же, как Haval M6, а по длине колесной базы сравнится с более крупным Haval F7. То есть GS4 пришел в популярный класс среднеразмерных кроссоверов, а расстояние между осями обещает простор на заднем ряду. Так и есть. Забегая вперед, скажу — пассажирам здесь ехать комфортно. Места много, да еще спинка дивана регулируется.

С недавних пор расширен и список модификаций. К базовой переднеприводной версии с 1,5-литровым мотором 170 сил и 7-ступенчатым преселективом добавили куда более интересную — с полным приводом и более мощным движком.

О ней сегодняшний рассказ. Без сомнения — это самый любопытный вариант для наших покупателей. Под капотом тут трудится уже 2-литровый наддувный бензиновый агрегат, выдающий 231 л.с. 380 ньютон-метров крутящего момента доступно уже при 1750 об/мин.

Мотор достался «четверке» от старшего кроссовера GS8. Блок цилиндров чугунный, то есть ремонтопригодный. А место «робота» занял классический 8-ступенчатый «автомат» от Aisin. Причем агрегаты на конвейер приходят напрямую из Японии. Вот за это спасибо.

Связка мотор-коробка хорошо знакома. С ней проблем быть не должно. Подключаемый полный привод создан по классической схеме. За переброску тяги на заднюю ось отвечает электрогидравлическая муфта BorgWarner. Она же Haldex шестого поколения. Муфта автоматически регулирует степень сжатия фрикционных дисков для передачи крутящего момента на заднюю ось, ориентируясь на данные с множества датчиков (пробуксовка колес, угла поворота руля, положение педали газа).

С появлением шестого поколения инженеры повысили устойчивость агрегата к перегреву и быстродействие. В итоге железа у кроссовера прибавилось: по сравнению с моноприводной версией он потяжелел на 170 кг. Снаряженная масса — 1745 кг. Однако «лишних» килограммов не чувствуется: все же мощность мотора приличная и ускоряется кроссовер бодро. Жаль, что официальных данных по разгонной динамике компания не приводит, так что ориентируюсь на ощущения. По моей «чуйке» разгон до «сотни» занимает секунд 11.

ЗАГЛЯНЕМ ПОД «ЮБКУ»

Список режимов работы трансмиссии расширен с четырех до семи. К привычным «Нормальный», «Эко», «Спорт» и «Зима» добавили «внедорожные» для снега, песка и грязи. Вот их и проверим. Тем более, впереди грунтовка.

Тут отмечу, что с асфальта надо съезжать осторожно. Дорожный просвет стал ниже на 10 мм (180 мм). Причина — появился карданный вал, поэтому выхлопную систему инженеры проложили по днищу заново. Нижней точкой стала труба глушителя.

Еще один повод заглянуть под «юбку» переднего бампера — защита двигателя. В базе это пластиковый пыльник, так что надо ставить стальной щит самому. Без него на колейной грунтовке будет откровенно страшно.

От городского кроссовера серьезных бездорожных навыков ждать глупо. Полный привод тут для того, чтобы уверенно себя чувствовать на скользкой дороге или проехать на дачу, если дорогу подразмыло. Тем не менее, настройки системы порадовали, особенно режим «Грязь».

При переезде через косогор вывесил одно из колес. Электроника умело имитирует блокировки дифференциалов, и машина довольно легко выбирается из ловушки. Неплохо настроена и систему стабилизации. Она страхует на асфальте, когда в повороте перебрал с газом. Электронный «ошейник», кстати, можно ослабить. Но полностью выключить нельзя. ESP все равно аккуратно помогает водителю.

ЧТО ПОЧЕМ

Коротко пройдусь по комплектациям, тем более что они стали богаче, чем у переднеприводной версии. Начальная GB предлагает восемь подушек безопасности, легкосплавные колеса R18, климат-контроль, мультимедийку с 10-дюймовым сенсорным экраном.

Есть и такие необходимые зимой опции как подогрев руля, передних и задних сидений, а также вентиляция передних кресел. Цена удовольствия — 2 999 000 рублей. В топовой версии GL за 3 649 000 рублей появляется панорамная крыша, 19-дюймовые колеса, шесть динамиков, электропривод двери багажника, а также боковые зеркала с функцией складывания.

Полноприводный GAC GS4 будут покупать люди консервативных взглядов, потому что его железо вызывает больше доверия, чем у моноприводного собрата. Муфта BorgWarner стойкая к перегреву. Классический автомат надежнее «робота», да и прослужит дольше. Меняй только вовремя масло.

Но нюанс в том, что консерваторы, способные выложить больше трех миллионов за кроссовер, да еще платить немалый транспортный налог, обычно семейные люди. Таким просто необходимы опции, которых пока у GS4 нет. Нужен фаркоп, чтобы таскать прицеп с квадроциклом. Тем более, что мощность мотора позволяет.

Как воздух необходима шторка в багажник. Иначе при резком торможении содержимое «хозблока» полетит в затылки седоков. И хотелось бы иметь подлокотник на заднем ряду. С ним выезд на природу семьей окажется куда приятнее, да и дети не будут тыкать друг в друга локтями.

...Четыре ведущих теперь с «Гаком». Так что «китаец», похожий на «японца», вступает в борьбу за покупателя во всеоружии. Пожелаем ему разорвать конкурентов, хоть это будет и непросто без локальной сборки.