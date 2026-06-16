Ингольштадцы вернули в линейку Audi A6 универсал allroad

Компания Audi представила универсал A6 allroad нового поколения. Прием заказов откроется в июне, а первые поставки начнутся осенью. В Германии дизельная версия оценена от 77,3 тысячи евро, подключаемый гибрид — от 80,3 тысячи.

Автомобиль сохранил традиционные черты: увеличенный дорожный просвет и полный привод, выступая альтернативой кроссоверам. Длина новинки составляет 5016 мм, ширина — 1986 мм. За счет оригинального обвеса с расширенными крыльями универсал на 111 мм шире стандартного A6 Avant. Объем багажника у дизеля достигает 1497 литров, у гибрида — 1423 литра.

Allroad получил активную пневмоподвеску с ходом 55 мм и полноуправляемое шасси. Клиренс в стандартном режиме на 34 мм выше, чем у обычного Avant. Задние колеса поворачиваются на угол до 5 градусов для маневренности в городе и до 2 градусов на трассе для устойчивости.

Впервые модель доступна в версии e-hybrid с двухлитровой турбочетверкой, электромотором и батареей на 25,9 кВт·ч, дающей 95 км запаса хода. Суммарная мощность гибрида — 367 л.с. и 500 Нм. Альтернативой служит трехлитровый турбодизель V6 с отдачей 299 л.с. и 580 Нм, дополненный 24-сильным стартер-генератором. Разгон до сотни у обеих модификаций занимает 5,4-5,5 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.