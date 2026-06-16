Баварцы раскрыли свежие подробности о BMW X5 нового поколения

Накануне официального дебюта кроссовера BMW X5 очередного поколения баварцы распространили снимки прототипа в камуфляже, а заодно — раскрыли ряд технических параметров. Одной из ключевых особенностей новенького SUV станет тяговая батарея с увеличенной емкостью.

Так, электрическая модификация iX5 обзаведется самым емким аккумулятором среди всех моделей бренда. Для североамериканского рынка его показатель составит 144 кВт·ч, для европейского — 141 кВт·ч. Для сравнения, Porsche Cayenne Electric оснащается батареей на 113 кВт·ч. Кроссовер оборудуют 800-вольтовой системой с возможностью зарядки на станциях мощностью до 400 кВт, хотя данные о запасе хода пока держатся в секрете.

Что касается прочих агрегатов, то бензиновая версия X5 40 xDrive получит трехлитровый мотор мощностью 400 л.с. Подключаемый гибрид с тем же индексом разовьет 490 сил. Топовый двухмоторный электрокар iX5 60 xDrive будет располагать отдачей в 578 л.с. В дальнейшем гамму пополнят дизель и водородный вариант iX5 Hydrogen, запуск которого намечен на 2028 год.

В основе модели лежит не Neue Klasse, как у iX3, а модернизированная архитектура CLAR. Такая тележка дает возможность устанавливать широкий спектр силовых установок: от традиционных ДВС до водородных систем. Внешность выполнят в том же дизайнерском ключе, что и у кроссовера iX3 с седаном i3, а в салоне появится огромный панорамный дисплей.