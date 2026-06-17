В России предсказали рост продаж новых легковушек более чем на 30%

В июне наши соотечественники могут приобрести до 115-120 тыс. новых легковых автомобилей. Есть шанс, что их продажи вырастут более чем на 30%, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом.

В беседе с агентством ТАСС таким прогнозом поделился руководитель Управления по работе с импортерами компании «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. По его словам, у годовой динамики авторетейла есть шанс вернуться к двузначному росту прежде всего за счет низкой базы июня 2025 года. Тогда своих владельцев нашли всего 89 тыс. машин, что подтверждается данными Минпромторга.

Благодаря поэтапному снижению ключевой ставки в мае восстанавливается реализация автомобилей в лизинг и в кредит. Сформировавшийся тренд вполне способен перейти в первый летний месяц. Более того, на ситуацию положительно влияет укрепившийся рубль, что дает возможность сдерживать рост ценников.

Позитива должен добавить и конец квартала с учетом привычного стремления автодилеров выполнить намеченные планы ради получения бонусов от автопроизводителей, заключил эксперт.