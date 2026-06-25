Changan анонсировал российскую премьеру кроссовера Deepal S07

Российский офис Changan анонсировал выход на отечественный рынок гибридного кроссовера Deepal S07. Модель уже получила Одобрение типа транспортного средства и готовится к старту продаж.

Deepal S07 представляет собой последовательный гибрид. В компании уточнили, что разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды. Общий запас хода составляет 992 километра. На электротяге кроссовер может проехать до 174 километров. Емкость тяговой батареи равна 31,73 кВт·ч. Зарядка постоянным током с 30 до 80%, по заявлению производителя, занимает 30 минут.

Разработка внешнего облика модели велась в европейском дизайн-центре Changan в Турине под руководством Бертрана Баха. Машина имеет низкую и широкую переднюю часть, фонари на всю ширину кузова с подсвеченным логотипом и выдвижные дверные ручки.

Внутреннее оформление салона отсылает к стилистике премиальных яхт. Автомобиль оснащен панорамной крышей площадью 1,9 квадратных метра с электрической шторкой. Аудиосистема Sony состоит из 14 динамиков общей мощностью 350 ватт. Два динамика размещены в подголовнике водителя и способны создавать персональную акустическую зону. Мультимедийная система включает поворотный дисплей Sunflower диагональю 15,6 дюйма с поддержкой управления жестами и голосом.

Для эксплуатации в российских условиях подготовлен расширенный зимний пакет. В него входит подогрев всех сидений, включая спинки второго ряда, рулевого колеса, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал и заднего стекла. Кузовные панели имеют антикоррозионное цинковое покрытие. На двигатель предоставляется гарантия сроком 5 лет или 150 тысяч км пробега. Гарантия на тяговую батарею составляет 8 лет или 160 тысяч км.

Подробности о комплектациях, ценах и точной дате начала продаж в Changan пообещали раскрыть позже. Но можно предположить, что рыночный дебют кроссовера состоится в ближайшие недели.