Наперсточники: как китайские автопроизводители обвели европейцев вокруг пальца

Новость о том, что китайские автомобильные бренды дошли до такого беспредела, что захватили более 10% рынка новых автомобилей в Европе, новостью быть уже перестала. Точно так же, как не новы жалобы европейских концернов на падение прибыли и требования жестких заградительных мер. Однако за всей этой банальщиной порталу «АвтоВзгляд» видится кое-то интересное и нетривиальное.

Итак, в юном месяце мае каждый десятый автомобиль, проданный в благословенной когда-то Европе, оказался китайским. Европейские потребители, воспитанные своими правительствами строго в духе потребления, да простится мне этот каламбур, умеют считать деньги и ориентируются на соотношение цены-качества. Поэтому-то они все больше склоняются к моделям из Поднебесной, обладающим неплохими характеристиками по более низким ценам.

КТО ЗАЩИТИТ ЕВРОСОЮЗ?

В авангарде китайского наступления на страны, привычно гордившиеся своим автопромом, идут гибридные автомобили — на их долю пришлась почти четверть всех продаж в соответствующем сегменте. Вырос спрос и на «чайнакары"-батарейки.

Такие производители как BYD и SAIC активно осваивают Европу не от хорошей жизни. На это их толкает избыток предложения на внутреннем рынке, даже в КНР далеко не резиновом. Продажи на родине резко падают из-за того, что потребительские расходы населения сокращаются под грузом жилищного кризиса и нестабильности в сфере занятости.

Европейцы очевидно проигрывают в конкурентной борьбе. Китайские компании пользуются не только целым рядом государственных субсидий, включающих в себя гранты, дешевую землю и щадящее кредитование, позволяющие снижать себестоимость продукции. Смешно, но они подпадают и под действие некоторых программ стимулирования продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов, принимаемых европейскими правительствами, что также играет им на руку.

Фото Benoit Doppagne/globallookpress.com

«Политика ЕС по жесткому регулированию местных автостроителей на всех уровнях при отсутствии (пока) налогообложения иностранных производителей, не несущих таких же регулятивных базовых затрат, дает тот результат, который и следовало бы ожидать, — отмечает в своем комментарии аналитик Citigroup Харальд Хендриксе. По его словам, Евросоюзу необходимо защитить свою автомобильную промышленность, как это было сделано в европейской сталелитейной отрасли».

ОБЫГРАЛИ КАК ДЕТЕЙ

Создается впечатление, что китайцы развели своих европейских конкурентов как детей, переиграли их как наперсточники из 90-х прохожих в подземном переходе. Пользуясь тем, что западные элиты, руководствуясь своими собственными интересами, нагрузили всю промышленность «зеленой повесткой», китайцам удалось втянуть европейские компании в соревнование на своих правилах.

Имея неоспоримое преимущество лишь в одном — в цене, они заставили старые заслуженные бренды Европы и Америки терять в бессмысленной борьбе те исторические преимущества, которые нарабатывались десятилетиями — престиж марки, качество сборки, технологическое совершенство агрегатов. Европейцы героически преодолевали трудности, любовно созданные для них собственными правительствами, упрямо требующими безальтернативного перехода на выпуск электрокаров.

В то же время китайские концерны «с самого начала поняли, что европейские потребители не готовы полностью перейти на электромобили, и соответственно скорректировали свой модельный ряд, причем быстрее, чем большинство западных игроков», — считает аналитик компании Dataforce Джулиан Литцингер. Измотав таким образом противника и финансово обескровив его, китайцы продолжают наращивать свое преимущество, но уже в более массовом сегменте гибридов.