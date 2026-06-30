Наперсточники: как китайские автопроизводители обвели европейцев вокруг пальца

Итак, в юном месяце мае каждый десятый автомобиль, проданный в благословенной когда-то Европе, оказался китайским. Европейские потребители, воспитанные своими правительствами строго в духе потребления, да простится мне этот каламбур, умеют считать деньги и ориентируются на соотношение цены-качества. Поэтому-то они все больше склоняются к моделям из Поднебесной, обладающим неплохими характеристиками по более низким ценам.
КТО ЗАЩИТИТ ЕВРОСОЮЗ?
В авангарде китайского наступления на страны, привычно гордившиеся своим автопромом, идут гибридные автомобили — на их долю пришлась почти четверть всех продаж в соответствующем сегменте. Вырос спрос и на «чайнакары"-батарейки.
Такие производители как BYD и SAIC активно осваивают Европу не от хорошей жизни. На это их толкает избыток предложения на внутреннем рынке, даже в КНР далеко не резиновом. Продажи на родине резко падают из-за того, что потребительские расходы населения сокращаются под грузом жилищного кризиса и нестабильности в сфере занятости.
Европейцы очевидно проигрывают в конкурентной борьбе. Китайские компании пользуются не только целым рядом государственных субсидий, включающих в себя гранты, дешевую землю и щадящее кредитование, позволяющие снижать себестоимость продукции. Смешно, но они подпадают и под действие некоторых программ стимулирования продаж автомобилей с нулевым уровнем выбросов, принимаемых европейскими правительствами, что также играет им на руку.
«Политика ЕС по жесткому регулированию местных автостроителей на всех уровнях при отсутствии (пока) налогообложения иностранных производителей, не несущих таких же регулятивных базовых затрат, дает тот результат, который и следовало бы ожидать, — отмечает в своем комментарии аналитик Citigroup Харальд Хендриксе. По его словам, Евросоюзу необходимо защитить свою автомобильную промышленность, как это было сделано в европейской сталелитейной отрасли».
ОБЫГРАЛИ КАК ДЕТЕЙ
Создается впечатление, что китайцы развели своих европейских конкурентов как детей, переиграли их как наперсточники из 90-х прохожих в подземном переходе. Пользуясь тем, что западные элиты, руководствуясь своими собственными интересами, нагрузили всю промышленность «зеленой повесткой», китайцам удалось втянуть европейские компании в соревнование на своих правилах.
Имея неоспоримое преимущество лишь в одном — в цене, они заставили старые заслуженные бренды Европы и Америки терять в бессмысленной борьбе те исторические преимущества, которые нарабатывались десятилетиями — престиж марки, качество сборки, технологическое совершенство агрегатов. Европейцы героически преодолевали трудности, любовно созданные для них собственными правительствами, упрямо требующими безальтернативного перехода на выпуск электрокаров.
В то же время китайские концерны «с самого начала поняли, что европейские потребители не готовы полностью перейти на электромобили, и соответственно скорректировали свой модельный ряд, причем быстрее, чем большинство западных игроков», — считает аналитик компании Dataforce Джулиан Литцингер. Измотав таким образом противника и финансово обескровив его, китайцы продолжают наращивать свое преимущество, но уже в более массовом сегменте гибридов.