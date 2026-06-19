Сами виноваты: автопром Германии сворачивает производство и бежит из страны

На днях портал «АвтоВзгляд» публиковал размышления своих экспертов на тему злосчастной судьбы немецкого автоконцерна Volkswagen. Попутно выяснилось, что не только промышленные гиганты страдают от политических потрясений и экономического самодурства собственного руководства и федерального правительства. Не лучшие времена переживает также и средний бизнес Германии, работающий на автопром.

Сумрачный немецкий гений не остановился на странном опросе, проведенном журналом Manager Magazin, и замутил еще один. Согласно данным, полученным в ходе исследования Ассоциацией автомобильной промышленности (VDA), германские поставщики комплектующих ожидают ухудшения условий ведения бизнеса в течение следующего года. Число пессимистов заметно превосходит число оптимистов. Уровень занятости внутри страны упал до нового минимума, а инвестиции все больше утекают за границу.

ТОЛЬКО НЕ В ФРГ

Конечно, верить на 100% расстроенным воплям зарубежных «всепропальщиков» — занятие неблагодарное. И тем не менее, раньше таких панических настроений как-то не наблюдалось. Опрос 116 производителей автокомпонентов проводился упомянутой ассоциацией VDA с 12 по 24 мая. Его печальные результаты каким-то образом оказались в распоряжении агентства Reuters, которое не замедлило поделиться ими с почтеннейшей публикой.

Выяснилось, что почти треть из опрошенных руководителей отраслевых предприятий смотрят в будущее отнюдь не в радостном настроении, в то время как на улучшение бизнес-климата надеется только четверть топ-менеджеров. Между тем, всего лишь четырьмя месяцами ранее — в январе — соотношение оптимистов и пессимистов было противоположным — с очевидным перевесом в пользу первых: 30% верили в лучшее, а печали предавалось всего 23%.

Фото: IMAGO/Matthias Wehnert/globallookpress.com

Участники опроса констатировали, что в отрасли продолжается сокращение рабочих мест, и признались, что сами не торопятся с инвестициями, которые скорее всего будут на неопределенное время заморожены. А если кто-то и собирается вкладывать деньги в развитие, то уж точно не на территории Германии.

Основным регионом, к которому присматриваются немецкие производители комплектующих, стала Азия. Чуть менее привлекательными, но тоже достойными внимания им кажутся другие страны Европейского союза и Северная Америка. Более половины компаний сокращали рабочие места в Германии, а нанимало дополнительный персонал только 3% предприятий. «Это самый низкий показатель за последние два года», — сообщил представитель VDA.

ВОВСЕ НЕ КИТАЙЦЫ ВИНОВАТЫ

«Результаты нашего опроса наглядно демонстрируют кризис Германии как места, привлекательного для развития промышленности», — с горечью признала президент VDA Хильдегард Мюллер. По данным ее ассоциации, малые и средние немецкие автомобильные компании испытывают все большее давление на бизнес из-за чрезмерной бюрократии, высоких затрат на оплату рабочей силы и жесткого трудового законодательства.

Но все это можно было пережить, если бы не последняя соломинка, которая вот-вот сломает спину верблюду. Как считают эксперты VDA, настоящей бомбой замедленного действия стал натужный переход немецкой автомобильной промышленности на производство электромобилей, альтернатив которому федеральное правительство не предлагает.

Электромобилизация влечет за собой колоссальные издержки и уже в ближайшие годы обернется потерей 225 000 рабочих мест. Это создаст практически нерешаемые проблемы не только для грандов автоиндустрии, но и для связанных с ними поставщиков комплектующих, которые и так несут убытки — в первую очередь, из-за роста стоимости энергоресурсов.

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно предупреждал, что бездумная приверженность «зеленой» экономике скажется на всей структуре автомобилестроительной отрасли Германии самым плачевным образом.

Страна, которая в прошлом веке с немалым трудом добилась статуса ведущей автомобильной державы мира, теперь стоит перед реальной перспективой его потерять. И что характерно — вовсе не китайцы тому виной.