Автопром России и Китая обеспечил более 90% отечественного рынка

По итогам первого полугодия 2026-го в нашей стране нашли владельцев 608,6 тыс. новых легковых автомобилей. Причем более 90% из них оказались российской и китайской сборки.

В первом случае речь идет о доле в 62,6%, а во втором — о 28%. Для более полной картины можно добавить статистику по Belgee — 4,7% китайско-белорусских машин, отметил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем канале на национальной платформе «Макс».

В результате получается 95% рынка, если считать автомобили по стране-изготовителю. Но с учетом происхождения брендов 86% приходится на Россию, Китай и Белоруссию. В то же время глобальные марки сумели обеспечить в районе 14% продаж.

Эксперт обратил внимание, что более чем в 50% случаев продавались свежие автомобили, то есть сошедшие с конвейера в текущем году. По итогам аналогичного периода 2025-го показатели замерли на отметке 27,3% что было обусловлено затовариванием складов. К счастью, на сегодняшний день таких проблем нет.