Продажи новых люксовых автомобилей в России выросли на 15,3%

Продажи новых люксовых машин в нашей стране, несмотря ни на что, продолжают расти. За первые шесть месяцев 2026 года дилеры реализовали 369 автомобиля этого сегмента, что на 15,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Такие данные приводит агентство «Автостат» со ссылкой на статистику АО «ППК». Лидером среди люксовых брендов стал Rolls-Royce с результатом 116 проданных автомобилей. Второе и третье места заняли Lamborghini и Bentley, реализовавшие 102 и 101 единицу соответственно. Помимо этого, с января по июнь российские дилеры передали состоятельным покупателям 37 Ferrari, 10 Aston Martin и 3 Maserati.

Эксперты отмечают, что сегмент демонстрирует ежемесячное увеличение объемов с начала 2026 года. Первые три бренда показали положительную динамику, а наибольший прирост обеспечил Lamborghini, чьи продажи подскочили сразу на 41,7%.

В модельном рейтинге по итогам полугодия лидирует Rolls-Royce Cullinan, разошедшийся тиражом 86 экземпляров. За ним с минимальным отставанием следует Lamborghini Urus с 85 проданными автомобилями. Третью строчку занимает Bentley Continental GT, реализованный в количестве 53 штук. В пятерку лидеров также вошли Bentley Bentayga с 39 единицами и Ferrari Purosangue с 21 машиной.

Если же говорить исключительно об июньских продажах, то в прошлом месяце в России было реализовано 64 новых люксовых автомобиля, что на 6,7% превышает результат июня предыдущего года.