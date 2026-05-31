Новый «китаец» за 27 млн рублей: первый обзор роскошного седана Hongqi Guoya

Hongqi, появившаяся в России три года назад и занявшая, по собственной оценке, около 10% рынка официальных премиальных машин, решилась на штурм самой консервативной и требовательной цитадели — представительского класса F. Это — территория автомобилей для успешных бизнесменов, высокопоставленных чиновников и селебрити, где правят бал имена, проверенные временем. И первой моделью этой амбициозной экспансии стала Guoya из линейки Golden Sunflower, которую с апломбом презентовали в московском Музее Гаража особого назначения на ВДНХ.

Площадку подобрали с явным расчетом на символизм. Пространство, хранящее историю государственных автомобилей высшего ранга, должно было транслировать простую мысль: Guoya — прямой наследник тех самых машин, что возили первых лиц. Организаторы напомнили, что история Hongqi началась в 1958 году при участии советских инженеров. Получился такой мостик из прошлого к настоящему, призванный добавить новинке легитимности. Само название модели переводится как «Элегантность нации» — звучит весомо, хотя до реального признания нацией этой элегантности путь предстоит неблизкий.

За внешность Guoya отвечал вице-президент по глобальному дизайну Джайлс Тейлор, и его почерк угадывается в монументальности и чистоте линий. Массивная хромированная решетка радиатора «Водопад» с 16 вертикальными ламелями и выдвижной маскот, автоматически поднимающийся под строго определенным углом к Полярной звезде — детали, явно рассчитанные на внешнее впечатление.

Архитектура кузова построена на принципе осевой симметрии. Салон продолжает ту же тему: центральная линия проходит через переднюю панель и консоль, а рулевое колесо стилизовано под древний орнамент «зверь, держащий кольцо». Культурного кода в этой «тихой роскоши» действительно много, вот только для европейского глаза он считывается скорее как добротный и чуть тяжеловесный аристократизм.

Техническая начинка — предмет особой гордости Hongqi, и здесь китайский производитель постарался удивить. Впервые в истории национального автопрома применена архитектура HOT-V, где две турбины размещены в развале цилиндров. Решение интересное: компоновка сокращает длину трактов и практически сводит на нет турбояму, обеспечивая мгновенный отклик на педаль акселератора.

Оба двигателя — трехлитровый V6 и четырехлитровый V8 — полностью собственной разработки и работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF, в который интегрирован электромотор мощностью 218 л.с. Это не полноценный подключаемый гибрид, а скорее умеренная система HEV с небольшой батареей, призванная добавлять динамики и снижать выбросы, а не обеспечивать длительное движение на электротяге.

Шасси под стать силовой установке: полностью независимая пневматическая подвеска с адаптивными амортизаторами CDC, подруливающая задняя ось с углом поворота до 9 градусов и система полного привода EMOD от BorgWarner, реагирующая на изменение условий за 150 миллисекунд. Все это обещает маневренность, неожиданную для пятиметрового гиганта, и фирменную плавность хода.

Коэффициент аэродинамического сопротивления в 0,27 Cd для автомобиля таких габаритов — показатель серьезной инженерной работы. Безопасность подтверждена пятью звездами C-NCAP, а в конструкции кузова доля высокопрочной стали и алюминия достигает 81,5%, при этом стойки выполнены из стали прочностью 1500 МПа — по заверениям производителя, сравнимой с броневой. Девять подушек безопасности и шторки, удерживающие давление до шести секунд, внушают уважение.

На российский рынок флагманский седан вышел в двух комплектациях. Базовая версия Elegance с пятиместным салоном и двигателем V6 мощностью 380 сил предлагает все, что ожидаешь от представительского автомобиля: полный набор подогревов, вентиляции и массажа для всех сидений, четырехзонный климат-контроль, адаптивный круиз уровня L2.5 и цифровую приборную панель. Разгон до сотни за 5,5 секунды впечатляет, хотя расход в 8,5 литра в смешанном цикле для такой массы кажется лабораторным.

Вершину гаммы представляет исполнение Imperial с четырехместным салоном. Здесь в распоряжении задних пассажиров два индивидуальных кресла с регулировками в 22 направлениях и выдвижными оттоманками, способными превратить поездку в подобие перелета первым классом. Четырехлитровый V8 с отдачей 476 «лошадок» разгоняет машину до первой сотни за 4,5 секунды. Дополняют картину пиксельные фары DLP, аудиосистема с 32 динамиками и 4D-вибрацией, откидные столики и прочие атрибуты, призванные оправдать статус.

А теперь о главном — о стоимости, которая и становится камнем преткновения. Комплектация Elegance оценена в 27,7 млн рублей, а Imperial — в 31,7 млн. Это — уровень хоть и «серого», но все же хорошо упакованного Mercedes-Benz S-класса, и вот тут возникает принципиальный вопрос позиционирования.

Важно понимать, что Hongqi Guoya выходит в сегмент, где покупка машины — это не просто приобретение транспортного средства, а сложный социальный ритуал, учитывающий десятилетия репутации, престижа и ликвидности на вторичном рынке. «Мерседесовский» S-класс, даже в текущих реалиях, остается универсальной валютой успеха: его остаточная стоимость и статус пока не подвергаются сомнению.

Предложить за те же деньги продукт, лишенный этой истории — огромный риск. Да, машина может быть неплохо скроена, технологична и напичкана инновациями, но представительский класс консервативен по своей сути. Клиент, готовый потратить 30 миллионов, скорее отдаст предпочтение проверенной модели, чей трехлучевой звезды или иного признанного символа достаточно, чтобы без слов обозначить свое положение.

Hongqi Guoya делает серьезную заявку, но пока это лишь дорогой инструмент для человека, который по какой-то причине не хочет или не может купить признанного немецкого лидера. Сможет ли «Элегантность нации» навязать настоящую конкуренцию или останется нишевым выбором смелых нонконформистов — покажет время, но стартовые позиции выглядят невероятно шаткими.