На российском рынке в 4 раза вырос спрос на новые автомобили Volkswagen

За последние полгода в нашей стране ощутимо увеличились продажи автомобилей Volkswagen. Причем речь идет не только о новых легковушках, но и о подержанных.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, за первые шесть месяцев 2026 года реализация вольфсбургских машин взлетела на 279% или в 3,8 раза. Они разошлись тиражом 7243 экземпляров, в то же время поставки в Россию получили прибавку в 314%.

По словам эксперта, за обозначенный период на территорию РФ доставили 7000 новых Volkswagen. С января по июнь на отечественной «вторичке» нашли новых владельцев 130,8 тыс. с шильдиком того же производителя. Актуальные показатели оказались на 20% больше прошлогодних.

Г-н Целиков связывает скачок продаж подержанных «немцев» со спросом на внутреннем рынке и весомой долей импорта. За первое полугодие 2026-го до нас добрались 21,9 тыс. Volkswagen, сошедших с конвейера более трех лет назад. В годовом выражении импорт поднялся на 147%.