Руководство Volkswagen AG считает, что положение концерна куда более драматично, чем принято считать. Более того, вольфсбургские топ-менеджеры полагают, что под угрозой находится само существование компании. Портал «АвтоВзгляд» склонен прислушаться к мнению людей компетентных, хотя их мысли по выходу из кризиса настораживают.

Результаты анонимного опроса членов совета директоров и наблюдательного совета VAG опубликовал журнал Manager Magazin — гамбургское ежемесячное деловое издание, посвященное бизнесу, финансам и менеджменту. Как выяснилось, высшее руководство концерна в полном составе единодушно опасается за его судьбу уже в ближайшем будущем.

ПОЖАР В ПУБЛИЧНОМ ДОМЕ

Тут не какие-то сторонние эксперты, не автомобильные журналисты, не падкие на сенсации блогеры — ситуацию оценивали непосредственно топ-менеджеры концерна, хранители всевозможных корпоративных тайн и инсайдов. Вообще-то столь необычный опрос затевался с целью выяснить степень внутренней сплоченности управленческого аппарата VAG, но совершенно неожиданно на первое место выступили панические настроения, поразившие руководство компании.

Все опрошенные члены совета директоров сошлись во мнении, что ситуация в Volkswagen Group катастрофическая настолько, что дальше некуда. Более того, лишь трое из девяти охарактеризовали ее как напряженную. Оставшиеся шестеро были куда категоричнее и заявили, что компания находится на грани исчезновения. И никто из них не отдал предпочтения варианту «все некритично».

Фото: Matthias Balk/globallookpress.com

Директора дружно выступили за радикальную смену стратегии и высказали крайнее недовольство тем, как развивается бизнес на рынках Китая и Северной Америки. Точнее, как он там загибается. Переполох вполне объясним — квартальные результаты Volkswagen оставляют желать лучшего.

Публичный дом и пожар в нем во время наводнения, как Веточкин сострил, я вполне отчетливо вижу, смею вас заверить. И так же, как вы, постом и молитвою готовлюсь помереть за веру-царя-отечество и за глупость как собственную, так и вышестоящих начальников.

Доходы концерна за первые три месяца текущего года упали более чем на четверть. Согласно опубликованным отчетам, выручка составила €75,7 млрд, но при этом прибыль снизилась до €1,56 млрд — на 28,4%. Мировые продажи автомобилей с января по март сократились до 2,05 млн штук, и это на 4% меньше, чем было реализовано за аналогичный период прошлого года. Особенно пострадали китайские и североамериканские подразделения. Хилый же рост в Европе не смог компенсировать провалы на более емких рынках.

ГДЕ ПОДНЯТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ДЕНЬГИ

Глава концерна Оливер Блюме имеет некоторые соображения по тому, как выползать из кризиса. Он предлагает сосредоточится на следующих направлениях: сокращении расходов, электромобильности и оборонных проектах.

Фото: Johannes Neudecker/globallookpress.com

Очевидно, что первые два спасти концерн не смогут. Сокращение расходов — это замечательно, но только как дополнительная мера, ибо кардинально финансовое здоровье компании она улучшить не в состоянии. Электромобильность — как раз тот айсберг, столкнувшись с которым получил пробоину и стал тонуть немецкий «Титаник». Хотя тут корень зла таится не только и не столько в бестолковости руководства VAG.

Всему виной был Малыш Льяно — свою привычку убивать людей ему следовало бы ограничить мексиканцами.

Это правительству ФРГ следовало бы ограничить свое маниакальное стремление к недостижимой «зеленой» экономике предприятиями, не являющимися системообразующими. А вот насчет оборонных проектов — это да. Тут можно поднять серьезные деньги.

Ни для кого не секрет, что подразумевается под этим эвфемизмом. Естественно, Volkswagen не собирается крепить оборону от вконец обнаглевших поляков. Совершенно по-хамски сбежав из России, концерн надеется теперь компенсировать свои финансовые потери, производя оружие для убийства русских.

Потому-то и сочувствия к вольфсбургцам нет никакого — ни по поводу потерянного российского рынка, ни по поводу прогнозируемой гибели их автостроительных предприятий.