Экономика кризиса: почему загибается авторынок России

То, что российский автомобильный рынок чувствует себя не лучшим образом, не секрет даже для людей, находящихся от него на максимальном удалении. Самое неприятное заключается в том, что он никак не хочет идти на поправку, а продолжает стагнировать. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин постарался разложить все проблемы по полочкам, и портал «АвтоВглляд» во многом с ним согласен.

В народе не любят коммерсантов, причем любого калибра — от солидных купцов до мелких торгашей. Людям сложно отделаться от подозрений, что их постоянно пытаются надуть — обсчитать, подсунуть гнилой товар, всучить что-то ненужное. И нельзя сказать, что это не соответствует определенным образом истине. Автодилеры, естественно, имеют самое прямое отношение к сонму торговцев, и достается им от автолюбителей по полной как за их собственные оплошности, так и за косяки того парня — то есть, за грехи производителей.

БЕЗВЫХОДНЫЙ ВЫХОД

Глава РОАД Алексей Подщеколдин выступил намедни с горячей речью в защиту дилеров. Он убежден, что в плачевном состоянии российского автомобильного рынка виноваты вовсе не они. Согласимся, что корень проблем на самом деле стоит поискать в той экономической стратегии, которую проводят руководители отрасли.

Ну или в ее полном отсутствии. А дилеры по большей части принимают на себя весь гнев народный только потому, что в производственной цепочке оказываются ближе всего к непосредственному покупателю.

Фото avtovzglyad.ru

Рулит экономика кризиса. За последние 14 лет на авторынке России образовался неслабый перекос в финансовой сфере. «Цена выросла на 300%. А у людей зарплата на сколько выросла? На 300? На 100? На 50? — задает риторический вопрос г-н Подщеколин и сам на него отвечает. — Зарплат и доходов у компаний больше не стало за это время, к сожалению.

Более того, у многих компаний, например, у юридических лиц стало денег меньше. А это означает, что их кошелечки стали меньше. И кошельков стало меньше. У физических лиц, у основного объема покупателей — ну что тут можно сказать? Хотя Росстат приводит данные, что наша зарплата стала 100 000 по стране, но я живу в Брянске, работаю в Калуге, Курске и Смоленске и что-то очень редко вижу вот этих средних людей с этой средней зарплатой. Она существенно меньше..."

Действительно, оставим миф о стремительном росте доходов населения на совести статистиков. В реальности финансовые возможности потенциальных покупателей выросли незначительно, а цены на машины скакнули аж в четыре раза: средняя цена нового легкового автомобиля выросла примерно с 800 000 рублей в рекордном 2012 году до 3,3 млн рублей в настоящее время. Продажи неминуемо должны были схлопнуться, и они схлопнулись — рынок закономерно сократился более чем в два раза.

— Где же выход из этого исхода? — взволновался Бомзе.

По мнению Подщеколдина, выходов всего два. Либо доходы населения неведомым путем кратно вырастут, либо автомобили резко упадут в цене. И то, и другое в среднесрочной перспективе мне кажется абсолютно невероятным.

Фото avtovzglyad.ru

В ОЖИДАНИИ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

Между тем, совсем махнуть рукой на российский авторынок не получится при всем желании — это слишком важный сектор экономики. И озадачиться вопросом его реанимации следует именно государственным органам. Что формирует цену автомобиля?

Вовсе не жажда наживы производителей и продавцов, хотя полностью скидывать со счетов их интерес заработать тоже не стоит. Ключевая ставка, курс рубля, налоговая нагрузка, утилизационный сбор, логистика — очевидно, что все эти факторы подлежат государственному регулированию.

Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочь! Поглядите, что делается у нас!

Эксперты РОАД упускают из виду еще один крайне важный момент — разнообразие предложения. Если вдруг случится чудо, и медианная цена автомобиля станет по карману человеку с медианной средней зарплатой, то это решит проблему только частично. Что предлагается сейчас автомобилистам?

Незамысловатая продукция АВТОВАЗа и единообразные китайские машины, сходные между собой до степени смешения. А ведь автомобиль — отнюдь не рядовой предмет потребления. Это в некотором смысле друг и товарищ, который в идеале должен соответствовать характеру своего хозяина.

Фото avtovzglyad.ru

— Чуда не произойдет, — сетует Алексей Подщеколдин. — Авторынок не восстановится сам по себе только за счет ожиданий. Нужны системные решения: доступные финансовые инструменты, понятные правила для дилеров и производителей, прозрачный рынок автомобилей с пробегом, развитие сервиса и реальная программа обновления автопарка. Отрасль придется вытаскивать вместе — бизнесу, государству, производителям, дилерам и финансовому сектору...

Вот только пока никаких шагов в этом направлении не делается, а лишь звучат из уст представителей так называемого финансово-экономического блока успокаивающие обнадеживающие реляции.