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Экономика кризиса: почему загибается авторынок России

Для реанимации автомобильной отрасли страны нужны системные решения

То, что российский автомобильный рынок чувствует себя не лучшим образом, не секрет даже для людей, находящихся от него на максимальном удалении. Самое неприятное заключается в том, что он никак не хочет идти на поправку, а продолжает стагнировать. Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин постарался разложить все проблемы по полочкам, и портал «АвтоВглляд» во многом с ним согласен.

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Автор
Ефим Розкин

Изображение Экономика кризиса: почему загибается авторынок России

В народе не любят коммерсантов, причем любого калибра — от солидных купцов до мелких торгашей. Людям сложно отделаться от подозрений, что их постоянно пытаются надуть — обсчитать, подсунуть гнилой товар, всучить что-то ненужное. И нельзя сказать, что это не соответствует определенным образом истине. Автодилеры, естественно, имеют самое прямое отношение к сонму торговцев, и достается им от автолюбителей по полной как за их собственные оплошности, так и за косяки того парня — то есть, за грехи производителей.

БЕЗВЫХОДНЫЙ ВЫХОД

Глава РОАД Алексей Подщеколдин выступил намедни с горячей речью в защиту дилеров. Он убежден, что в плачевном состоянии российского автомобильного рынка виноваты вовсе не они. Согласимся, что корень проблем на самом деле стоит поискать в той экономической стратегии, которую проводят руководители отрасли.

Ну или в ее полном отсутствии. А дилеры по большей части принимают на себя весь гнев народный только потому, что в производственной цепочке оказываются ближе всего к непосредственному покупателю.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

Рулит экономика кризиса. За последние 14 лет на авторынке России образовался неслабый перекос в финансовой сфере. «Цена выросла на 300%. А у людей зарплата на сколько выросла? На 300? На 100? На 50? — задает риторический вопрос г-н Подщеколин и сам на него отвечает. — Зарплат и доходов у компаний больше не стало за это время, к сожалению.

Более того, у многих компаний, например, у юридических лиц стало денег меньше. А это означает, что их кошелечки стали меньше. И кошельков стало меньше. У физических лиц, у основного объема покупателей — ну что тут можно сказать? Хотя Росстат приводит данные, что наша зарплата стала 100 000 по стране, но я живу в Брянске, работаю в Калуге, Курске и Смоленске и что-то очень редко вижу вот этих средних людей с этой средней зарплатой. Она существенно меньше..."

Действительно, оставим миф о стремительном росте доходов населения на совести статистиков. В реальности финансовые возможности потенциальных покупателей выросли незначительно, а цены на машины скакнули аж в четыре раза: средняя цена нового легкового автомобиля выросла примерно с 800 000 рублей в рекордном 2012 году до 3,3 млн рублей в настоящее время. Продажи неминуемо должны были схлопнуться, и они схлопнулись — рынок закономерно сократился более чем в два раза.

— Где же выход из этого исхода? — взволновался Бомзе.

По мнению Подщеколдина, выходов всего два. Либо доходы населения неведомым путем кратно вырастут, либо автомобили резко упадут в цене. И то, и другое в среднесрочной перспективе мне кажется абсолютно невероятным.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

В ОЖИДАНИИ СИСТЕМНЫХ РЕШЕНИЙ

Между тем, совсем махнуть рукой на российский авторынок не получится при всем желании — это слишком важный сектор экономики. И озадачиться вопросом его реанимации следует именно государственным органам. Что формирует цену автомобиля?

Вовсе не жажда наживы производителей и продавцов, хотя полностью скидывать со счетов их интерес заработать тоже не стоит. Ключевая ставка, курс рубля, налоговая нагрузка, утилизационный сбор, логистика — очевидно, что все эти факторы подлежат государственному регулированию.

Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную, вашу единственную дочь! Поглядите, что делается у нас!

Эксперты РОАД упускают из виду еще один крайне важный момент — разнообразие предложения. Если вдруг случится чудо, и медианная цена автомобиля станет по карману человеку с медианной средней зарплатой, то это решит проблему только частично. Что предлагается сейчас автомобилистам?

Незамысловатая продукция АВТОВАЗа и единообразные китайские машины, сходные между собой до степени смешения. А ведь автомобиль — отнюдь не рядовой предмет потребления. Это в некотором смысле друг и товарищ, который в идеале должен соответствовать характеру своего хозяина.

Фото avtovzglyad.ru
Фото avtovzglyad.ru

— Чуда не произойдет, — сетует Алексей Подщеколдин. — Авторынок не восстановится сам по себе только за счет ожиданий. Нужны системные решения: доступные финансовые инструменты, понятные правила для дилеров и производителей, прозрачный рынок автомобилей с пробегом, развитие сервиса и реальная программа обновления автопарка. Отрасль придется вытаскивать вместе — бизнесу, государству, производителям, дилерам и финансовому сектору...

Вот только пока никаких шагов в этом направлении не делается, а лишь звучат из уст представителей так называемого финансово-экономического блока успокаивающие обнадеживающие реляции.

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