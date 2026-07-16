Россияне полюбили китайские авто? Нет, только смирились с неизбежным

Не споря с утверждением, что китайские автомобили прогрессируют буквально на глазах — в основном, в техническом отношении, — портал «АвтоВзгляд» никак не может согласиться с появляющимися последнее время убаюкивающими экспертными оценками. Дескать, все в порядке, народ принял и полюбил изделия автопрома Поднебесной.

Всего лишь несколько лет назад подавляющее большинство российских автолюбителей относились к китайскому автомобилю как к неизбежному злу — альтернативой был только АВТОВАЗ. Поэтому покупка «китайца» воспринималась как мера вынужденная, временная. Это больше, чем факт — так оно и было на самом деле.

Однако в 2026 году сформировались экспертные суждения о том, что ситуация коренным образом изменилась. Во-первых, такие марки как Li Auto или Zeekr безо всякого юмора начали фигурировать в статусе премиальных. Во-вторых, выбор китайской легковушки стал приписываться выбору осознанному, сделанному по прагматичному расчету. И в-третьих, кое-где заговорили даже о возникновении реальной лояльности к брендам из Поднебесной.

АДАПТАЦИЯ К БОЛЕЗНИ

Эксперты уверяют нас, что российские автовладельцы всего лишь прошли классический путь адаптации: от отрицания и скепсиса к признанию. Только те, кто использует подобную психоэмоциональную матрицу для иллюстрации внедрения китайских автомобилей в структуру российского рынка, забывают упомянуть одну важную вещь.

Фото: avtovzglyad.ru

Получившая в последнее время широкую известность модель Кюблер-Росс — а именно так называется описание упомянутых пяти стадий защитных механизмов психики -действительно описывает последовательность принятия. Но принятия смерти или смертельной болезни, а вовсе не нового продукта или новых идей.

Засилье китайского автопрома, сменившего в России многообразие предложений, действительно напоминает болезнь. Причем, лечить ее особо никто и не хочет, руководству отрасли нравится, что за них думают и действуют другие.

Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».

В результате факторы, сдерживающие экспансию китайских компаний, практически отсутствуют. Российский автопром на роль конкурента не подходит, а предпринимаемые российскими министерствами и ведомствами меры по вразумлению азиатских партнеров как минимум выглядят топорными и неуклюжими.

НЕТ ОТВЕТА НА ЗАПРОС

Проблема признания-непризнания «китайцев» состоит вовсе не в том, что торжеству Поднебесной мешают сомнения в надежности и приспособленности ее продукции к эксплуатации в условиях сурового российского климата. В конце концов, все технические вопросы решаемы, и китайские специалисты с этим успешно справятся.

Фото: avtovzglyad.ru

Хитрая манипуляция смыслами заключается в заявлении, что покупатель, дескать, перестал сравнивать «китайцев» со «старыми добрыми» европейскими или японскими марками, а выбирает между условными Haval и Chery и находит в линейке из Поднебесной ответ на любой потребительский запрос.

Конечно, глобальный автопром в последние годы стремился к максимальной унификации. Но до конца потерять свою индивидуальность бренды все-таки не успели. Никому не придет в голову заявить, что BMW — по сути та же Toyota. При этом все «чайнакары» похожи друг на друга как близнецы-братья, пусть даже их технический уровень неплох. Если человеку нравится баранина, то это совсем не значит, что его можно кормить исключительно этим мясом.

Статистика подтверждает, что отечественные водители не оставляют надежд приобрести автомобили привычных брендов, несмотря на старания властей предержащих максимально затруднить им этот процесс. За первое полугодие легковой авторынок в России вырос на 14,8% по отношению к тому же периоду прошлого года.

При этом завозимые по схемам альтернативного импорта немецкие бренды показали результаты намного выше: Audi прибавила 463%, BMW — 43%, Mercedes-Benz — 60%. Не подкачали и «японцы»: Toyota продемонстрировала рост продаж на 103%, а Mazda — на 761%. Вот и говори после этого, что российские водители безумно полюбили «поднебесные» машины.