Будущее подъехало на газе: еще раз о плюсах и минусах «голубого топлива» для авто

Про то, как «электрички» провалили главный экзамен своей жизни, портал «АвтоВзгляд» уже писал: топливный кризис, очереди у бензоколонок, у конкурентов с ДВС — беда в доме, а продажи электрокаров в июне взяли и просели на 22%, хотя, казалось бы, вот он, звездный час, но нет. Однако у этой истории есть вторая серия, и она куда веселее.

Пока салоны с «зелеными» витринами пустуют, у ворот автосервисов выстроилась другая очередь — за газовым баллоном. Спрос на переоборудование машин под газ за месяц подскочил почти на 40%, а запись на установку ГБО в некоторых сервисах растянулась на месяцы вперед. Самые нетерпеливые понесли деньги гаражным умельцам, чего делать, разумеется, не стоит, ибо кустарный баллон под давлением — так себе экономия. Российский автомобилист в очередной раз проголосовал рублем за решение, которое можно внедрить здесь и сейчас.

Частник в этой очереди ставит, как правило, пропан-бутан. Комплект дешевле, баллон легче, а заправкиесть на каждом углу. Арифметика простая: литр пропана стоит около 30 рублей против 70-и с лишним за бензин, и даже с поправкой на повышенный расход стоимость километра на «голубом топливе» выходит почти вдвое дешевле. Есть, правда, нюанс: пропан — продукт тех же заводов и того же рынка, что и бензин, поэтому в кризис он дорожает следом, что мы уже и наблюдаем.

А вот высшая лига газовой экономии — метан. Кубометр за 20-25 рублей по запасу энергии сопоставим с литром бензина. Втрое дешевле на километр, и от бензинового рынка эта цена отвязана напрочь. Метановый комплект дороже — порядка 80-150 тысяч рублей, но при пробеге 20-30 тысяч километров в год окупается за 10-18 месяцев. Для такси, автобусов и коммерческих перевозчиков, где считают расходы на каждый километр, такая экономика особенно привлекательна.

Поэтому метан давно прописался там, где километры считают деньгами, а не лайками — в коммерческом парке. Городские автобусы, мусоровозы, КамАЗы на компримированном и сжиженном работают в России не первый год, без всякой идеологии. Логистические компании окупают газовое оборудование за полгода, а тяжелый баллон грузовику не помеха. Там вопрос «бензин или газ» решен задолго до нынешнего кризиса.

Для России интерес к газомоторному топливу особенно показателен. Страна располагает собственной ресурсной базой и уже созданной газовой инфраструктурой, а на фоне ограничения части экспортных возможностей расширение внутреннего спроса на газ приобретает дополнительный экономический смысл. Здесь газ конкурирует прежде всего стоимостью эксплуатации и доступностью собственного энергоресурса.

Впрочем, газ оказался не единственным победителем нынешней ситуации — подключаемые гибриды, у которых розетка на подхвате, а не во главе стола. За первое полугодие 2026-го их продажи выросли на 132%, превысив 30 тысяч машин. Здесь просматривается прозрачнаязакономерность: покупатель в данном случае выбирает технологии, которые не требуют веры, а только арифметики. Газ и гибрид арифметику выдерживают, чистая батарейка — пока нет.

Есть у медали и оборотная сторона, куда ж без нее. Метановых заправок в стране порядка семи сотен против тридцати тысяч бензиновых, поэтому частнику до метановой экономии еще надо доехать. В мегаполисе с этим проблем нет, в глубинке карту заправок изучают до поездки. Да и баллон съедает часть багажника, зато газ не боится мороза.

Зимой газовая машина не теряет 20-40% хода, как ее аккумуляторная коллега, о чем, в частности, эксперты Института развития технологий ТЭК предупреждали еще в докладе «Ставка на электромобили: пределы монотехнологического сценария». Россия слишком велика и неоднородна, чтобы один тип силовой установки оказался одинаково эффективным для мегаполиса, северного региона, междугородних перевозок, такси и коммерческого парка.

Отдельная пикантность в том, что газ — топливо на 100% свое. Его не надо ввозить из Беларуси с доплатой из бюджета, как бензин этим летом, а под метан не нужны даже китайские батарейки. Газа в стране столько, что его девать некуда, буквально. Экспортные маршруты сейчас сжимаются, а внутренний потребитель — вот он, в очереди у сервиса.

Поэтому спор о единственном транспорте будущего постепенно теряет практический смысл. Конкурировать должны технологии — по цене, доступности и эффективности в конкретных условиях эксплуатации. А пока одни годами ждали будущее у розетки, оно тихо подъехало на газе.