В Московской области и Крыму — ажиотаж. Водители массово переводят машины на газ. Очереди в сервисные центры растянулись до августа, а стоимость установки ГБО взлетела до 100 000-150 000 рублей. Причина — дефицит бензина, который уже охватил 61 российский регион из 89. Ограничения на продажу топлива вводятся по всей стране, включая Первопрестольную. На этом фоне водители в панике ищут альтернативу — и все чаще смотрят в сторону газа. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, насколько оправдан такой переход, сколько на самом деле стоит переоборудование и когда оно окупится.

В пресс-службе ГК «Автодом» пояснили: средняя стоимость переоборудования легкового автомобиля — около 80 000 рублей. Однако из-за ажиотажа и дефицита комплектующих цены уже достигли 120 000-150 000. В цену входит сам комплект ГБО, монтажные работы и оформление документов в ГИБДД. Для машин с турбомоторами требуется более дорогое оборудование с продвинутой электроникой. В этом сегменте цена стартует от 100 000.

Но это не все траты. Помимо установки, владельцу предстоят дополнительные расходы: оформление изменений в конструкцию — около 8000 рублей, аксессуары — еще примерно 5000. Кроме того, при выборе типа газа важно понимать разницу. Оборудование для пропан-бутана дешевле в установке, имеется широкая сеть заправок и компактные баллоны. Метан экономичнее в эксплуатации — кубометр стоит около 21 рубля против 65-71 рубля за литр АИ-95. Но ГБО обходится дороже, а заправок в разы меньше.

Для обычного водителя, который не готов часами искать метановую заправку, пропан выглядит практичнее. Для тех, кто готов пожертвовать удобством ради экономии, метан — вариант. При текущих ценах на топливо экономия при установке ГБО на малолитражку с пробегом 20 000 км в год составляет около 54 000 рублей. Для авто с большим объемом двигателя — до 122 000. Однако расход газа на 15-20% выше бензинового из-за меньшей энергоемкости, что несколько снижает экономию.

Фото avtovzglyad.ru

Реалистичный срок окупаемости установки стоимостью 80 000-150 000 рублей — 2,5-3 года при среднем пробеге. Переход на газ экономически целесообразен при ежедневном пробеге более 100 км. Для тех, кто наезжает 8-10 тысяч км в год, установка не имеет смысла — «отбивать» вложения придется долго.

— Средняя стоимость переоборудования легкового автомобиля составляет порядка 80 тыс. рублей, однако из-за ажиотажа и дефицита комплектующих цены достигают 120-150 тысяч рублей, — отметили в пресс-службе ГК"Автодом".

Также собеседники портала «АвтоВзгляда» напомнили, что с 1 июня 2026 года вступили в силу правила, запрещающие парковку «газобаллонных» автомобилей на подземных стоянках. За нарушение грозит штраф до 50 000 руб. для граждан и до 2 млн «деревянных» для юрлиц.

При продаже автомобиля с ГБО важно, чтобы оборудование было зарегистрировано в ГИБДД. Иначе снять транспортное средство с учета будет проблематично, а покупатель, скорее всего, попросит скидку или вовсе откажется от сделки.

Иными словами, переход на газ в условиях топливного кризиса выглядит логичным. Но торопиться не стоит: прежде чем ехать в сервис, стоит посчитать свой пробег, изучить карту газовых заправок и взвесить все риски.