Дилеры подсказали, стоит ли ждать скидок на новые авто во втором полугодии 2026

К 2026 году российский авторынок пришел в состояние равновесия, а вместе с ним исчезли и грандиозные распродажи, характерные для прошлых лет. Дилеры и дистрибьюторы сохраняют баланс складских запасов, поэтому ждать обвального падения цен покупателям не приходится.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что больших скидок во второй половине года не будет. С ним согласен и директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов. В беседе с «Российской газетой» он пояснил, что у дистрибьюторов нет необходимости стимулировать продажи любой ценой. Дисконт сохранится, но точечный: скидки останутся на модели, имеющиеся на складах в большом количестве, и менее востребованные комплектации, тогда как по популярным позициям они могут даже сократиться. Автомобили, которые импортируются «всерую», тоже дешевле не станут, поскольку чутко реагируют на валютный курс.

Аналогичного мнения придерживается директор по коммуникациям ГК «Автодом» Анна Уткина. Она отмечает, что за первое полугодие рынок получил 616 тысяч новых легковых машин, а на учет поставили 608,6 тысячи. Увеличения товарных запасов нет, а средний прирост цен по итогам года ожидается на уровне 5%. Наиболее существенно подорожают авто с моторами объемом свыше трех литров.

Собственник группы компаний «Км/ч» Иван Трандин добавляет, что отсутствие затоваривания складов не означает полной отмены скидок: возможны локальные акции на модели перед обновлением, а также традиционное ноябрьско-декабрьское оживление ради выполнения годовых планов. Если же спрос во втором полугодии окажется ниже прогнозов, дилерам придется корректировать цены.

Автомобильный эксперт Денис Гаврилов говорит, что скидки на рынке есть, вопрос лишь в их размере. На машины прошлых лет выпуска дисконт достигает 25-30%, а у некоторых новых марок — более 10%. При этом дефицитные позиции — например, свежие гибриды и электромобили — в масштабных акциях не нуждаются.