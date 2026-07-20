Ограбление на колесах: как россиян лишили права на новую машину

Новый автомобиль для большинства россиян сегодня превратился в недостижимую роскошь. Пока цены в автосалонах бьют рекорды, люди голосуют рублем за вторичный рынок: за первое полугодие 2026 года куплено почти 2,9 млн подержанных машин — на 5,5% больше, чем годом ранее. Спрос смещается в самые бюджетные сегменты, где еще можно найти вариант по карману. Автомобиль перестал быть символом среднего достатка и все чаще становится покупкой на пределе финансовых возможностей семьи. Почему и как мы дошли до жизни тако, а также о том, что должны сделать власти страны для исправления ситуации, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Цены за минувшие 14 лет взлетели втрое, а копить на авто теперь придется полжизни

За четырнадцать лет новая машина в России подорожала втрое. Если в 2012 году — самом успешном для отечественного авторынка за всю историю — средний ценник в автосалоне составлял 800 000 рублей, то в первом полугодии 2026-го он достиг 3,3 миллиона. Рост — более чем на 300%. Одновременно сжимался и сам рынок: там, где раньше реализовывали почти три миллиона машин в год, к концу года нынешнего прогнозируются продать около полутора миллионов. Рынок просел ровно вдвое, и главная причина очевидна — цена.

Подорожание новых ТС объясняется целым комплексом факторов. Давит высокая ключевая ставка Центробанка, из-за которой автокредиты стали неподъемными. Играет роль курс рубля, а также фискальная нагрузка — НДС и постоянно растущий утилизационный сбор. Отдельная статья — логистика: поставки из Китая, заместившего европейских поставщиков, обходятся сейчас в пять раз дороже и занимают куда больше времени, чем прежние маршруты.

Проблема в том, что доходы населения за это же время росли несопоставимо медленнее. По данным Росстата, в январе 2026 года медианная зарплата в стране составила 73 871 рубль, а модальная, то есть наиболее часто встречающаяся и в объявлениях о найме, и в зарплатных ведомостях работников, 50 000 руб. Для сравнения: в 2012 году эти показатели равнялись 20 196 и 16 000 «деревянных» соответственно.

Фото Oksana Korol/globallookpress.com

Да, вы правы, с тех пор и зарплаты выросли примерно в три с половиной раза, но вот автомобили — куда стремительнее в абсолютном выражении.

Простая арифметика показывает масштаб разрыва. Чтобы накопить на новую машину за 3,3 миллиона рублей, работнику с медианной зарплатой придется откладывать весь доход целиком почти три с половиной года.

А человеку с модальным окладом в 50 000 — 66 (почти дьявольская, согласитесь, цифра) месяцев, то есть пять с половиной лет. И это без учета трат на еду, одежду, жилье и коммунальные платежи. В реальности, откладывая посильную сумму, копить придется — без всякого преувеличения — десятилетиями.

Что делать властям? Прежде всего — снижать ключевую ставку, чтобы вернуть доступность автокредитов. Разумно пересмотреть пресловутый утилизационный сбор и налоговую нагрузку, которые сегодня заметно завышают итоговый ценник.

Наконец, нужна поддержка отечественного автопрома и глубочайшая, а не как сейчас — в большинстве случаев отверточная — локализации производства, чтобы снизить зависимость от дорогой импортной логистики. Без этих шагов автомобиль так и останется для большинства наших соотечественников несбыточной мечтой.