Названы самые популярные кроссоверы и внедорожники в РФ в первом полугодии

За январь-июнь 2026 года в России удалось реализовать чуть больше 450 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. На сегмент SUV пришлось 74% отечественного рынка новых легковых машин.

Как сообщает агентство «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК», бестселлером признан кроссовер Tenet T7 с результатом 36,5 тыс. экземпляров, который опередил прежнего лидера Haval Jolion (35,5 тыс. шт.). Третьим стал внедорожник LADA Niva Travel (21,4 тыс. единиц). Продажи остальных моделей из топ-10 не превысили 20 тыс. штук.

По сравнению с первым полугодием 2025-го рост показали почти все представители первой десятки. Снижение зафиксировано лишь у Changan Uni-S (-14,9%) и Haval F7 (-2,2%). Самую впечатляющую динамику продемонстрировала Mazda CX-5, поскольку ее продажи выросли в 12,3 раза. На эту модель приходится свыше 90% всех реализованных новых Mazda за отчетный период.

Доля флагманских SUV в структуре продаж брендов также высока: Tenet T7 занимает 57%, Changan Uni-S — 49,5%, а Haval Jolion — 42,2%. Минимальный показатель у LADA Niva Legend, речь идет об отметке 10,6%.