Кроссовер Freelander 8 от Chery и Jaguar Land Rover приедет в Россию

Гибридный кроссовер Freelander 8, созданный совместными усилиями Chery и Jaguar Land Rover, имеет все шансы добраться до российского рынка. Отечественные дилеры уже присматриваются к этой модели, оценивая ее экспортный потенциал.

Директор по продажам новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов рассказал «Российской газете», что после официального старта продаж возможность поставок в нашу страну будет рассматриваться предметно. Как только машины появятся у китайских дилеров, можно будет оценить реальные цены, комплектации и условия доставки. Ориентировочный прайс в КНР составит около 300 тысяч юаней, что эквивалентно примерно 3,5 млн рублей, однако итоговая стоимость для российского покупателя будет зависеть от курса валют и логистических расходов.

С точки зрения продукта модель попадает в крайне перспективный сегмент. Это просторный шестиместный кроссовер с подзаряжаемой гибридной установкой, способный проехать на чистой электротяге до 221 км. В арсенале заявлены внедорожные системы, адаптивная пневматическая подвеска и богатое технологическое оснащение. Иванов подчеркнул, что основной рост сегмента NEV в России сейчас формируют именно гибриды, поэтому у Freelander 8 есть серьезный рыночный потенциал.

Внешность новинки выполнена в стиле классических Land Rover Freelander и Defender прошлых поколений. Ее габариты — 5118 х 2050 х 1898 мм при колесной базе 3040 мм. В движение автомобиль приводит 1,5-литровый ДВС мощностью 156 л.с. в связке с электромотором, а емкость тяговой батареи составляет 60,33 кВт·ч.