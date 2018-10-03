Монстры рулят: первые беспилотные БелАЗ вышли в карьеры

Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся фактически к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на 3—5 роботизированных погрузчиков.

Карьерные самосвалы могут совершать перевозку горной массы в режиме «челнока», не совершая разворотов при погрузке и разгрузке. Соответствующие алгоритмы и ПО позволяют существенно экономить время на подобных операциях.