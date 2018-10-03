Монстры рулят: первые беспилотные БелАЗ вышли в карьеры

На представленном видео отлично видно, как погрузкой 130-и тонного самосвала дистанционно управляет оператор, в полном соответствие с технологией «Интеллектуальный карьер», где автономное движение дополняется удаленным управлением погрузкой. Однако в дальнейшем человеческий фактор планируется свести к минимуму и максимально автоматизировать и погрузочные работы.
Вслед за КамАЗ проблемой беспилотных грузовиков всерьез озаботился и БелАЗ, уже здорово продвинувшийся в этом направлении. И заметим, что наблюдать, ак огромные автомобили работают на тяжелых карьерных работах практически без участия человека — зрелище захватывающее.
Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции дистанционного оператора сведутся фактически к выдаче экспертных указаний в начале работы и дополнительным действиям в особых ситуациях. Это позволит обойтись одним оператором на 3—5 роботизированных погрузчиков.
Карьерные самосвалы могут совершать перевозку горной массы в режиме «челнока», не совершая разворотов при погрузке и разгрузке. Соответствующие алгоритмы и ПО позволяют существенно экономить время на подобных операциях.
1994