Запасаемся покрышками: зимние шины резко подорожали

Приближение холодов стало сигналом для продавцов зимних колес к заметному накручиванию прибыли. В ожидании сезонного повышения спроса на зимние покрышки отечественные розничные торговцы, словно сговорившись, одновременно подняли цены на них.
Максим Строкер

Поводом к написанию этой заметки стало неожиданное открытие, случившееся с автором этих строк накануне. Так сложилось, что в середине прошедшего сентября я занялся предметными поисками новой зимней резины. В связи с этим, пришлось внимательно изучить ассортимент и прейскуранты множества крупных и не очень инернет-магазинов, торгующих колесами в столичном регионе.

К концу прошлого месяца стало понятно, что более-менее приличная резина разных брендов и моделей начинается с ценника в районе 5000—6000 рублей. А самые новые модели ведущих мировых шинных марок идут на уровне 10 000—12 000 рублей за колесо. То есть, к концу сентября стал окончательно ясен бюджет и модель будущей обновки.

Перед последними сентябрьскими выходными надумал заказать резину в понедельник, 1 октября. Это решение, как оказалось, было в корне ошибочным. Утренний звонок в выбранный путем долгих переборов шинный магазин стал неприятным сюрпризом: вежливый менеджер сообщил, что стоить каждое из выбранных мной колес будет не около 6900 рублей, а 7600. То есть комплект зимней резины внезапно стал на 2800 рублей дороже.

Фу, какой нехороший магазин, подумал автор этих строк, и обратился к другому интернет-торговцу. Но с удивлением обнаружил, что и там ценник на точно такую же резину вырос точно на такую же величину. Аналогичная картина открылась и при изучении третьего «шинного» сайта, и четвертого-пятого. Может, это просто конкретный колесный бренд «шалит»?

Нет! Более предметное изучение картины текущей розничной стоимости зимних колес показало, что подорожание затронуло продукцию многих шинных брендов — от бюджетного сегмента до самых топовых. Очень помог сентябрьский опыт вдумчивого поиска и подбора сезонной резины — в памяти была свежа картина стоимости тех или иных моделей покрышек.

Сравнение их с текущими показало, что 1 октября розничные торговцы, в массе своей, резко переписали свои ценники в сторону увеличения, в среднем, на 8—10%. И самое интересное — совершенно синхронно! Столь удивительным «природным явлением» впору заинтересоваться антимонопольной службе. Торговцев бензином она за подобные «случайные совпадения» успешно штрафует, а чем, скажите, шинники хуже?!

Понятно, что сезонный спрос и денег очень хочется «срубить», но воплощение этой мечты выглядит как классический монопольный сговор на рынке. Впрочем, ФАС, как известно, все больше с нефтяниками привыкла иметь дело — они крупные, их проще за руку поймать. «Шинники» на таком глобальном фоне — мелочь какая-то, которой не интересно заниматься. И шинные торговцы этим с успехом пользуются.

В связи с этим автовладельцам, собирающимся сменить резину, можно лишь посочувствовать: скорее всего, этой осенью их ждет, как минимум, еще одно серьезное подорожание зимних колес — с 1 ноября.

летние шины, шины, зимние шины
2 октября 2018
281