Запасаемся покрышками: зимние шины резко подорожали

Поводом к написанию этой заметки стало неожиданное открытие, случившееся с автором этих строк накануне. Так сложилось, что в середине прошедшего сентября я занялся предметными поисками новой зимней резины. В связи с этим, пришлось внимательно изучить ассортимент и прейскуранты множества крупных и не очень инернет-магазинов, торгующих колесами в столичном регионе.

К концу прошлого месяца стало понятно, что более-менее приличная резина разных брендов и моделей начинается с ценника в районе 5000—6000 рублей. А самые новые модели ведущих мировых шинных марок идут на уровне 10 000—12 000 рублей за колесо. То есть, к концу сентября стал окончательно ясен бюджет и модель будущей обновки.

Перед последними сентябрьскими выходными надумал заказать резину в понедельник, 1 октября. Это решение, как оказалось, было в корне ошибочным. Утренний звонок в выбранный путем долгих переборов шинный магазин стал неприятным сюрпризом: вежливый менеджер сообщил, что стоить каждое из выбранных мной колес будет не около 6900 рублей, а 7600. То есть комплект зимней резины внезапно стал на 2800 рублей дороже.

Фу, какой нехороший магазин, подумал автор этих строк, и обратился к другому интернет-торговцу. Но с удивлением обнаружил, что и там ценник на точно такую же резину вырос точно на такую же величину. Аналогичная картина открылась и при изучении третьего «шинного» сайта, и четвертого-пятого. Может, это просто конкретный колесный бренд «шалит»?