Владельцев Mercedes-Benz навсегда избавят от проблем на парковке

Компании Daimler и Bosch получили разрешение от властей Баден-Вюртемберга на реализацию совместно разработанной системы автоматизированной парковки без присутствия водителя в машине. Похоже, скоро переставить свой «Мерседес» во дворе можно будет, не выходя из спальни.
Мирон Горин

Да, технологии развиваются быстрее, чем мы могли себе представить. Вот она — первая на планете система автопарковки без участия шофера, которой официально дали зеленый свет. Управлять машиной можно будет посредством привязанного к ней мобильного приложения, инсталлированного на смартфоне автовладельца.

Иными словами, скоро не понадобиться искать место на стоянке — благодаря одному клику автомобиль припаркует себя сам. Причем для этого совсем необязательно находиться в салоне и контролировать процесс.

— Одобрение властей Баден-Вюртемберга может стать примером для последующих согласований парковочных сервисов по всему миру, — прокомментировал глава департамента автомобильных технологий и автоматизированного управления Daimler Майкл Хафнер.

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24 июля 2019
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