Водители КамАЗ смогут оплачивать штрафы ГИБДД и отправлять письма через штатную мультимедиа

Фото: АвтоВзгляд
С осени автомобили КАМАЗ будут оснащаться новейшей мультимедийной системой, позволяющей выходить в глобальную Паутину, оплачивать коммунальные услуги и штрафы ГИБДД, а также отправлять денежные переводы. Впрочем, это еще не все.
Мирон Горин

Бортовой компьютер новых автомобилей КАМАЗ подружится с сервисом «Почта Mail.ru». Иными словами, водитель получит возможность получать и отправлять электронные письма прямо с головного устройства грузовой машины. Скажем больше: отвечать на сообщения можно будет голосом — благодаря системе Smart Reply.

А еще шофер большегруза получит доступ к различным он-лайн сервисам. В частности, по оплате мобильной связи в один клик.

В дальнейшем разработчики наверняка предложат потребителям кое-что еще более инновационное. Во всяком случае, Mail.ru «не исключает создания других продуктов для поддержки российского авторынка».

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29 июля 2019
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