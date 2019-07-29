Водители КамАЗ смогут оплачивать штрафы ГИБДД и отправлять письма через штатную мультимедиа

Бортовой компьютер новых автомобилей КАМАЗ подружится с сервисом «Почта Mail.ru». Иными словами, водитель получит возможность получать и отправлять электронные письма прямо с головного устройства грузовой машины. Скажем больше: отвечать на сообщения можно будет голосом — благодаря системе Smart Reply.

А еще шофер большегруза получит доступ к различным он-лайн сервисам. В частности, по оплате мобильной связи в один клик.

В дальнейшем разработчики наверняка предложат потребителям кое-что еще более инновационное. Во всяком случае, Mail.ru «не исключает создания других продуктов для поддержки российского авторынка».