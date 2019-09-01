LADA 4x4 все же получит «тележку» от Renault

Новое поколение старой доброй «Нивы» переведут на французскую платформу CMFB-LS разработки концерна Renault-Nissan. «Тележка» поднимет внедорожные возможности автомобиля на небывалую высоту.
Виктор Васильев

Под капотом новинки, скорее всего, окажется мотор HR16 разработки Nissan. Двигатель объемом 1,6 литра будет развивать 110 л. с.

Ожидается, что машину представят в двух модификациях — городской и внедорожной. У «оффроадной» версии будет новая конструкция полноприводной трансмиссии, которую сейчас разрабатывают на АВТОВАЗе.

В интервью газете «Ведомости» глава АВТОВАЗа Ив Каракатзанис сказал, что следующее поколение LADA 4×4 будет сделано в фирменном Х-стиле бренда LADA, а ее стоимость не превысит цену нынешней версии. Думаем, что все же новинка подорожает, и вот почему.

Напомним, что платформа, на которой собираются строить новую LADA 4x4, состоит из так называемых больших модулей: моторный отсек, передняя часть с элементами шасси, задняя часть с подвеской и блоки электрики и электроники. Есть и так называемый «банк запчастей», то есть набор готовых технических решений.

Подобную концепцию мы уже видели у Peugeot-Citroen. Инженеры просто берут готовые решения и адаптируют их под конкретную модель. Это как собирать конструктор.
Все эти технологии, как и разработка системы полного привода, требуют затрат. А их надо окупать. Так что от повышения цен не скрыться.

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2 сентября 2019
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