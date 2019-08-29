5 «опасных» расходников, которые забывают менять автовладельцы, а зря

Водители знают, что нужно регулярно менять масло в двигателе, а так же масляный, воздушный и салонный фильтры, приводной ремень и ремень ГРМ. Но в машине есть и другие «расходники» которые нужно менять. Иначе можно попасть на дорогой ремонт или даже в аварию.
Виктор Васильев

Когда гарантийный период заканчивается, многие водители начинают экономить и обслуживать автомобили сами. Потому забывают или намеренно не меняют некоторые расходники. Мол, они еще поживут. На самом деле, несвоевременная замена некоторых материалов может добавить владельцу головной боли. И не только головной…

Тормозная жидкость

Тормозную жидкость надо менять раз в два года, независимо от пробега. Этим часто пренебрегают. Зачем менять, если машина и так хорошо тормозит…. пока. Дело в том, что «тормозуха» очень быстро впитывает в себя влагу. Процесс идет быстрее, если тормозные трубки у подержанного автомобиля изношены. В итоге при экстренном торможении, жидкость, которая впитала в себя воду, может «закипеть» и машина попадет в аварию. Не нужно объяснять, что кузовной ремонт дороже работ по замене тормозной жидкости. А здоровье не купить и вовсе.

Масло в коробке передач

Сейчас у многих производителей стало модным заявлять, что масло к коробке передач залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Это касается как механических коробок передач, так и «автоматов» с вариаторами. Прямо нанотехнологии! Но что бы там не говорили — масло в трансмиссии менять необходимо! Особенно у подержанного автомобиля. Ведь никто не знает, в каких условиях его эксплуатировали. Продукты износа, которые неизбежно образуются в трансмиссии, могут прикончить агрегат, и платить за ремонт будете из собственного кармана.

В механических коробках передач масло меняют, обычно, раз в 100 000 км. В Европе на таком пробеге машину уже утилизируют. Вот поэтому производители и пишут, что ничего менять не надо. Но ведь у нас автомобили так быстро не продают. Так что даже в «механике» масло надо обновлять. А заодно и сальники коробки, которые могут потечь. Интервал замены в «автоматах» — раз в 60 000 км. Так трансмиссия прослужит много дольше.

Свечи зажигания/накаливания

Обычно, на свечах зажигания экономят, а свечи накаливания менять и вовсе забывают, потому как их меняют не по пробегу, а по состоянию. А ведь от свечей зависит стабильная работа мотора.

Если пренебрегать заменой, то двигатель начнет терять мощность, увеличится расход топлива, в мороз агрегат будет трудно завести.

Высоковольтные провода

Со временем они трескаются, оплавляются, теряют эластичность, а их контакты окисляются. Обычно, срок службы проводов — 8 лет, после чего их надо бы заменить. Иначе получите проблемы. Двигатель будет плохо заводиться. И особенно в сырую погоду, часто глохнуть и при работе на малых оборотах. Чтобы провода служили дольше, их смазывают силиконовой смазкой. так они медленнее теряют эластичность.

Масло в раздаточной коробке

Масло в «раздатке» предписано менять на пробеге около 45 000 км. Но если вы часто выезжаете на бездорожье, интервал замены лучше сократить до 15 000 км. Вместе с маслом нужно менять и прокладки. Так будет надежнее и спокойнее за трансмиссию.

ТО, двигатель, дилеры
29 августа 2019
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