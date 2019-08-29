5 «опасных» расходников, которые забывают менять автовладельцы, а зря

Когда гарантийный период заканчивается, многие водители начинают экономить и обслуживать автомобили сами. Потому забывают или намеренно не меняют некоторые расходники. Мол, они еще поживут. На самом деле, несвоевременная замена некоторых материалов может добавить владельцу головной боли. И не только головной…

Тормозная жидкость

Тормозную жидкость надо менять раз в два года, независимо от пробега. Этим часто пренебрегают. Зачем менять, если машина и так хорошо тормозит…. пока. Дело в том, что «тормозуха» очень быстро впитывает в себя влагу. Процесс идет быстрее, если тормозные трубки у подержанного автомобиля изношены. В итоге при экстренном торможении, жидкость, которая впитала в себя воду, может «закипеть» и машина попадет в аварию. Не нужно объяснять, что кузовной ремонт дороже работ по замене тормозной жидкости. А здоровье не купить и вовсе.

Масло в коробке передач

Сейчас у многих производителей стало модным заявлять, что масло к коробке передач залито на весь срок эксплуатации автомобиля. Это касается как механических коробок передач, так и «автоматов» с вариаторами. Прямо нанотехнологии! Но что бы там не говорили — масло в трансмиссии менять необходимо! Особенно у подержанного автомобиля. Ведь никто не знает, в каких условиях его эксплуатировали. Продукты износа, которые неизбежно образуются в трансмиссии, могут прикончить агрегат, и платить за ремонт будете из собственного кармана.

В механических коробках передач масло меняют, обычно, раз в 100 000 км. В Европе на таком пробеге машину уже утилизируют. Вот поэтому производители и пишут, что ничего менять не надо. Но ведь у нас автомобили так быстро не продают. Так что даже в «механике» масло надо обновлять. А заодно и сальники коробки, которые могут потечь. Интервал замены в «автоматах» — раз в 60 000 км. Так трансмиссия прослужит много дольше.