Автомобили Audi «потеряют» все кнопки и ручки

Так, следующим шагом в дизайне интерьера моделей Audi станет объединение двух центральных экранов в один большой планшет. Кроме того, функционал авто из Ингольштадта расширится дополненной реальностью. Об этом, не раскрывая подробностей, рассказал главный художник Audi Марк Лихте в интервью изданию Motor Authority.

Напомним, что среди малочисленных кнопок и переключателей в актуальных авто бренда имеется «шайба» регулировки громкости. Так вот, даже от нее не останется и следа. Правда, как заметил г-н Лихте, не всем нравится управление с помощью сенсорных мониторов. Поэтому кнопки на руле все-таки планируется оставить.

К революционным решениям дизайн автомобилей с четырьмя кольцами перейдет года через четыре. Можно предположить, что помимо сегодняшних трех дисплеев — «приборка», экран мультимедийного комплекса и управление климатической системой — в салоне появятся дополнительные мониторы. Например, в случае, если классические боковые зеркала заменят на камеры, как это сделали в кроссовере Audi e-tron — первом электрокаре бренда.