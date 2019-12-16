Почему покупать полис КАСКО выгоднее у онлайн-агрегаторов, а не у страховщиков

В этом эксперты «Синих ведерок» убедились, проведя исследование страховых компаний и их услуг. В фокусе внимания активистов оказалось семь страховых, предоставляющих услуги онлайн. Как показывает анализ, оформлять полисы через онлайн-платформы сегодня выходит не только быстрее и удобнее, но и выгоднее почти на 40%.
Основной причиной, по которой автомобилисты переплачивают существенные суммы за полисы КАСКО, оказался недостаток информации. Потребители, не имея возможность получить конкурентное ценовое предложение онлайн, приобретают страховой полис у уже знакомой страховой, закрывая глаза на то, что ее предложение может быть не самым выгодным. Таким образом, 88% респондентов переплачивают за полис автострахования, и лишь 12% приобретают его по справедливому тарифу за счет персонализированного подхода к расчету стоимости. В среднем же автовладельцы переплчивают сегодня за за полис автострахования 29%, а максимально — аж 222%.
В России за КАСКО переплачивает 88% автовладельцев, и только 12% имеют самый выгодный тариф.
По данным исследователей, самым выгодным оказалось предложение по КАСКО от онлайн-платформы Mafin. В 9 из 16 случаев страховка, купленная здесь, оказалась дешевле конкурентов в среднем на 40%. Вторым по доступности КАСКО стало СК «Ренессанс страхование»: для 6 из 16 пользователей тариф этой страховой оказался выгоднее конкурентов. А самый дорогой полис автострахования — у «Ингосстраха» (клиент уплатил премию 50 000 рублей, а аналогичный полис у другой страховой компании стоит 15 516 рублей).
– В России сейчас одновременно сосуществуют классические формы страхования с традиционной оценкой рисков и новые, в которых оценка рисков основана на анализе больших данных, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. — Держаться на плаву страховым компаниям классического формата позволяет только консерватизм некоторых клиентов. В ближайшее время люди начнут экономить, и доверие к IT-платформам автострахования тоже начнет увеличиваться. Полисы будут повсеместно оформляться платформами, оперирующими большими данными, а урегулирование будет происходить онлайн. Только такие решения позволят компаниям удержаться на рынке…
Полисы, купленные у страховых агентов, обходятся страхователям дешевле, чем при расчете на сайте страховой компании. И это несмотря на то, что страховые агенты получают от страховых компаний весомое вознаграждение, а продажа полиса онлайн не стоит страховой компании фактически ничего.
Кроме этого, исследование выявило целый ряд интересных закономерностей. Так, например, прямая покупка на сайте страховой компании в большинстве случаев не гарантирует более низкую цену, чем приобретение такого же полиса через страхового агента. В среднем переплата при оформлении полиса на сайте составила бы 27%. И только в 4 случаях из 16-и цена на сайте была действительно ниже. Самое большая разница между стоимостью на сайте и у страхового агента оказалась у СК «Согласие».
Примечательно, что при этом продажа полиса онлайн фактически не предполагает издержек для страховой компании. Более того, развитие цифровых сервисов, по оценкам экспертов, в ближайшем будущем приведет к существенному удешевлению полисов автострахования.
Кстати сказать, в ходе исследования всплыли весьма любопытные для автолюбителей нюансы по конкретным страховщикам. В частности выяснилось, что страховую компанию «Альфа-страхование» пришлось исключить из исследования по причине фактической невозможности расчета стоимости полиса онлайн. Для получения цены онлайн от страхователя требуется ввод слишком тяжелого массива данных: об автомобиле (включая номера ПТС, СТС), всех водителях (включая серию и номер в/у), а также о самом страхователе (включая его паспортные данные).
Суммарно респондентами исследования уплачено за КАСКО 825 377 рублей страховой премии. Если бы они нашли самый экономически выгодный тариф, то общая экономия составила бы 241 073 рубля или 29%.
«Ресо-Гарантия» и ВСК не продают онлайн полисы для некоторых марок автомобилей из исследования и предлагают страхователю обратиться в call-центр. В таком случае расчет не производился. А у СК «Согласие» выявилось наибольшее расхождение в стоимости полиса у страхового агента и онлайн расчета: 139 800 рублей.