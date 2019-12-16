Почему покупать полис КАСКО выгоднее у онлайн-агрегаторов, а не у страховщиков

В этом эксперты «Синих ведерок» убедились, проведя исследование страховых компаний и их услуг. В фокусе внимания активистов оказалось семь страховых, предоставляющих услуги онлайн. Как показывает анализ, оформлять полисы через онлайн-платформы сегодня выходит не только быстрее и удобнее, но и выгоднее почти на 40%.

Основной причиной, по которой автомобилисты переплачивают существенные суммы за полисы КАСКО, оказался недостаток информации. Потребители, не имея возможность получить конкурентное ценовое предложение онлайн, приобретают страховой полис у уже знакомой страховой, закрывая глаза на то, что ее предложение может быть не самым выгодным. Таким образом, 88% респондентов переплачивают за полис автострахования, и лишь 12% приобретают его по справедливому тарифу за счет персонализированного подхода к расчету стоимости. В среднем же автовладельцы переплчивают сегодня за за полис автострахования 29%, а максимально — аж 222%.

В России за КАСКО переплачивает 88% автовладельцев, и только 12% имеют самый выгодный тариф.

По данным исследователей, самым выгодным оказалось предложение по КАСКО от онлайн-платформы Mafin. В 9 из 16 случаев страховка, купленная здесь, оказалась дешевле конкурентов в среднем на 40%. Вторым по доступности КАСКО стало СК «Ренессанс страхование»: для 6 из 16 пользователей тариф этой страховой оказался выгоднее конкурентов. А самый дорогой полис автострахования — у «Ингосстраха» (клиент уплатил премию 50 000 рублей, а аналогичный полис у другой страховой компании стоит 15 516 рублей).