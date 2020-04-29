Роботы выходят на работу: беспилотник от «Яндекс» приступил к развозу почты

Фото: Яндекс
Самопилотируемый шестиколесный робот устроился на работу курьером, доставляющим корреспонденцию. Автономный «Яндекс.Ровер» пока трудится на территории инновационного центра Сколково. Но, похоже, скоро поедет и по улицам Москвы.

Беспилотник умеет самостоятельно планировать маршрут и реагировать на команды посредством специального мобильного приложения. Сотрудники Сколково заказывают роботу доставку документации из почтового отделения. Процесс контролируется на виртуальной карте.

Разработчики намерены переориентировать роботизированного курьера на доставку еды, посылок и прочих товаров. Тем более, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в содружестве с инвесторами и профильными специалистами подготовить и ввести в эксплуатацию на дорогах общего пользования автономные средства передвижения. В частности, для осуществления коммерческой деятельности.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, поручение долджно быть исполнено не позднее 31 мая.

безопасность дорожного движения, автопилот, технология, беспилотный автомобиль, дорога, трасса
29 апреля 2020
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