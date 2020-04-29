Роботы выходят на работу: беспилотник от «Яндекс» приступил к развозу почты

Беспилотник умеет самостоятельно планировать маршрут и реагировать на команды посредством специального мобильного приложения. Сотрудники Сколково заказывают роботу доставку документации из почтового отделения. Процесс контролируется на виртуальной карте.

Разработчики намерены переориентировать роботизированного курьера на доставку еды, посылок и прочих товаров. Тем более, что Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в содружестве с инвесторами и профильными специалистами подготовить и ввести в эксплуатацию на дорогах общего пользования автономные средства передвижения. В частности, для осуществления коммерческой деятельности.

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, поручение долджно быть исполнено не позднее 31 мая.