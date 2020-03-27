Трудно быть крутым: первый тест-драйв нового кроссовера Geely Coolray

Только завидующий всему и вся диванный критик в засаленных «трениках» может не согласиться с тем, что китайцы делают мощнейшие рывки вперед. И не только по скорости распространения коронавируса, но и тем, что в условиях его апогея являют нам новые продукты. Причем весьма вкусные, пусть и двухгодичной свежести. Впрочем, судите сами.

Да-да, акцент на том, что автомобиль не новый я сделал не для того, чтобы укорить китайских товарищей за опоздание. Наоборот, чтобы похвалить. Ведь они не только пообещали, как это регулярно делают почти все автостроители из КНР, но еще и выполнили обещание! Машина таки встала на конвейер в Белоруссии и пришла в Россию, что при нынешней ситуации в стране и мире — подвиг.

Скептики и ненавистники всего китайского — а в последние дни и часы вас становится все больше — наверняка начнут эмоционировать на тему залежавшегося товара в обманчивой упаковке. Но я скажу так: даже если модель и заветрилась — она ни разу не протухла. Более того: в автомобиле двух лет отроду есть столько всего крутого, чего даже за доплату не найти у более современных машин. И я сейчас отнюдь не про шильдик.

Кстати, Coolray в переводе с английского обозначает «крутой луч». Китайцы же под этим подразумевают движение вперед. Интересно, а что на сей счет думают создатели российской LADA Xray?