Трудно быть крутым: первый тест-драйв нового кроссовера Geely Coolray

Только завидующий всему и вся диванный критик в засаленных «трениках» может не согласиться с тем, что китайцы делают мощнейшие рывки вперед. И не только по скорости распространения коронавируса, но и тем, что в условиях его апогея являют нам новые продукты. Причем весьма вкусные, пусть и двухгодичной свежести. Впрочем, судите сами.
Да-да, акцент на том, что автомобиль не новый я сделал не для того, чтобы укорить китайских товарищей за опоздание. Наоборот, чтобы похвалить. Ведь они не только пообещали, как это регулярно делают почти все автостроители из КНР, но еще и выполнили обещание! Машина таки встала на конвейер в Белоруссии и пришла в Россию, что при нынешней ситуации в стране и мире — подвиг.
Скептики и ненавистники всего китайского — а в последние дни и часы вас становится все больше — наверняка начнут эмоционировать на тему залежавшегося товара в обманчивой упаковке. Но я скажу так: даже если модель и заветрилась — она ни разу не протухла. Более того: в автомобиле двух лет отроду есть столько всего крутого, чего даже за доплату не найти у более современных машин. И я сейчас отнюдь не про шильдик.
Кстати, Coolray в переводе с английского обозначает «крутой луч». Китайцы же под этим подразумевают движение вперед. Интересно, а что на сей счет думают создатели российской LADA Xray?
Встречаем, как водится, по одежке. Раньше азиаты безнаказанно крали дизайнерские решения у корифеев мировой автоиндустрии, потом научились не только копировать, но и преображать. А сейчас, имея багаж приобретенных инструментов, стали творить сами.
Скажу больше: еще чуть-чуть, и китайцы вообще начнут задавать тренды. Понятное дело, что не без помощи коллег по планете. Как в случае с Geely Coolray — первой ласточкой, созданной на новейшей модульной платформе BMA, над которой усердно потрудились специалисты из пары десятков стран. Благодаря своей архитектуре кроссовер В-класса ничем не уступает по компоновке и пространству салона представителям сегмента С. Похвально!
Сомнений нет: «Кулрей» одинаково понравится и любителям гречки, и фанатам «Доширак». Компактный паркетник выглядит сочно, смело и местами вызывающе: резкие выштамповки, диодная оптика, стильный двухцветный окрас. Руку бывшего маэстро Volvo, а ныне почетного художника Geely Питера Шрайера выдает многослойная трехмерная решетка радиатора.
А для желающих сэкономить на аксессуарах от «Алиаэкспресс» есть выразительная кепка-спойлер и не теряющие моду красные суппорты колес — Hyundai Creta о таком тюнинге только мечтать.
Если бы меня посадили в салон Coolray с закрытыми глазами, то после открытия века (сначала одного, потом второго) я не сразу бы понял, что это «китаец». Точнее, понял бы, но не сразу поверил — типичный европейский интерьер. Нет, даже не типичный, а с претензией на премиальность.
Идеальная подгонка элементов, добротный пластик, подрезанный снизу руль и бескопромиссно правильное расположение органов управления — вот ведь, действительно, открытие века! Но это только начало.
Как вам понравится регулирующаяся амбиентная подсветка салона и разноцветный цифровой щиток приборов? А 10,25-дюймовая тачпанель мультимедиа с отменной графикой, умением отражать содержимое смартфонов и даже снимать на видео происходящее на проезжей части? Да-да, друзья: на покупке регистратора тоже можно сэкономить. Ролики сохраняются из головного устройства на SD-карту, а значит у вас будет шанс прославиться в Instagram или выиграть суд в случае спорной ситуации на дороге.
А вот навигации в машине, увы, нет. Впрочем, скоро тут наверняка приживется Алиса из страны «Яндекса». Зато есть самый настоящий автопарковщик. Причем автомобиль обучен парковаться, как параллельно, так и перпендикулярно. Но куда круче то, что он не только сам занимает место на стоянке, но еще и сам оттуда выезжает. Осталось подключить к Coolray джойстик, и во время карантина уж точно будет, чем заняться, сидя дома на балконе.
За защиту всадника и его спутников отвечают шесть подушек безопасности, а также 12 датчиков, контролирующих дистанцию и весь периметр вокруг автомобиля, в том числе и слепые зоны. При активации повторителей поворота, включаются боковые камеры, транслирующие картинку на центральный дисплей, помогая совершить безопасный маневр.
Среди прочих атрибутов взрослой жизни — круиз-контроль, помощники при старте и спуске на склоне, система экстренного торможения и электронный «ручник», автоматически закусывающий колодки. А еще Geely Coolray козыряет панорамным люком Webasto и кое-чем погорячее: подогревом «баранки», всех сидений, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя «дворников». Согласитесь, весьма недурно для бюджетного кроссовера.
А как же зарвавшийся азиат чувствует себя на ходу? Три цилиндра, турбина и «полторашка» — смех и грех, скажете вы. Как бы не так! Положа руку на сердце, а быть может, и на кое-что еще, заявляю: это один из самых бодрых «китайцев», с которыми я когда-либо общался.
Мокрый семизарядный «робот» о двух сцеплениях настолько шустро управляется с упряжкой из 150 «жеребцов», что в ходе веселых стартов случаются пробуксовки. Да, 255 ньютонов, заимствованных у Volvo, обеспечивают «Кулрею» отличную динамику. Пожалуй, лишь в «кикдауне» коробка берет паузу на перекур, заставляя водителя сначала подумать, а уж потом обгонять.
Удивления на этом не заканчиваются. Ухватистый руль не только вращается, но еще и рулится! Конечно, он не настолько остр, как автор этих строк в заголовках, но отзывчив — даже более чем. Все же чувствуются европейские настройки, чего нельзя сказать о характерном для «китайцев» запахе. Да, никакого фенола в салоне нет. Зато есть шумоизоляция — на скорости, сильно превышающей дозволенную ПДД, общаться друг с другом можно, не напрягая связки.
Незначительные изъяны российских направлений китайский европеец переваривает — раз плюнуть, а вот более агрессивные неровности сглаживает, жертвуя комфортом. Во время проезда через рельсы и стыки мостов лучше воздержаться от курения и распития горячих (не путать с горячительными) напитков. Зато никаких, заставляющих работать потовые железы, кренов!
Ну а на бездорожье Geely Coolray — такой же ходок, как русский пенсионер в «Азбуку вкуса». Впрочем, 196 мм клиренса — не самый худший вариант, но отсутствие полного привода смелости не добавляет.
Что в итоге? «Кулрей» — действительно хороший автомобиль. А если вспомнить о тех продуктах, что китайцы делали раньше, то он прекрасен и вовсе. Скажу больше: кроссовер реально имеет шансы поспорить за клиента с уже заскучавшей по новому поколению Hyundai Creta. Козырей у Geely — хоть отбавляй! Вот только цена пока играет явно против. Все же 1 500 000 рублей — дороговато. Тем более, что корейский бестселлер за эти деньги дает клиенту не только возможность прикинуться джипером, но еще и полный привод. Чтобы хотя бы иногда этим самым джипером себя ощутить…