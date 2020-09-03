Nissan планирует широко использовать углепластик в массовых моделях авто

Углепластик (а точнее, пластик, армированный углеродным волокном) — это легкий, но очень прочный материал. Его применение может повысить безопасность и экономичность авто. Кроме того, если изготовить из него верхнюю часть автомобильного кузова, то cнизится центр тяжести машины; в результате улучшится управляемость.

Компания Nissan, разработав новый технологический процесс для массового производства деталей из углепластика, готовится предлагать такие детали более широкому кругу покупателей. По сравнению с обычными методами, эта инновация может сократить сроки разработки компонентов более чем вдвое, а длительность цикла литья под давлением — приблизительно на 80%.

Сейчас же пластик, армированный углеродным волокном, из-за высокой стоимости и сложности изготовления применяется, в основном, в дорогих спорткарах.