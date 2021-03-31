Эксперты рассказали, когда автопилот массово приживется в автомобилях

Выступая в роли стратегического инвестора, Continental помимо, собственно, выполнения финансовых обязательств, предоставляет собственную технологическую экспертизу в сфере искусственного интеллекта, автомобильных датчиков и передовых систем помощи водителю. Эксперты Continental прогнозируют, что массовое производство новых чипов может начаться уже в 2026 году.

«Без более быстрых чипов не будет ни централизованных сетей управления транспортом, ни автоматизации вождения, ни автономных автомобилей», — подчеркнул порталу «АвтоВзгляд» Франк Петзник, руководитель бизнес-подразделения Advanced Driver Assistance Systems в Continental.

Потребность в процессорах, оптимизированных под конкретные требования искусственного интеллекта, растет. Если пару лет назад сенсоры направляли для анализа всего несколько мегабайт данных в секунду, то в ближайшие годы эта цифра увеличится до нескольких гигабайт в секунду.

Также, если ранее система предупреждения о выезде за пределы полосы движения требовала только простой черно-белой камеры, то автономные транспортные средства будущего будут использовать более 20 датчиков с высоким разрешением.

И продолжая «инженерную» тему. Пожалуй, только ленивый не отправил двигатель внутреннего сгорания на свалку истории! Дескать, век поршневых машин вышел, а впереди — счастливое электрическое будущее. Однако, как выяснил портал «АвтоВзгляд», ДВС еще рано списывать со счетов.