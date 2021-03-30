Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «пол-бака» АИ-98

Мнение, что за холодное время года в двигателе накапливаются «внутренние проблемы» не лишено оснований. Так, в частности, всю зиму многие автовладельцы перед каждой поездкой прогревали его. В сильные снегопады, да и просто при постоянной езде по скользкой дороге водители предпочитают спокойный стиль вождения, чтобы лишний раз не провоцировать потерю контроля над машиной. То есть мотор длительное время работает преимущественно на малых оборотах, а порой и вовсе «на холостых».
Известно, что такая эксплуатация обеспечивает, конечно, меньший износ трущихся частей в «движке», но зато способствует более интенсивному осаждению всяческих отложений, в том числе и в камере сгорания. По логике к концу зимы внутри двигателя этого добра скапливается в избытке. Чтобы «прочистить» мотор по весне, некоторые автовладельцы предпочитают раз-другой заправить свою машину бензином АИ-98 вместо рекомендованного производителем АИ-95 или АИ-92.
Аргументируют они это тем, что, мол, при работе на топливе с повышенным октановым числом вся дрянь из цилиндров выгорает. Якобы и свечи с форсунками при этом очищаются, и с поршней нагар сбивается. Приверженцы такого метода уверены, что для выполнения такого рода очистки достаточно залить бак 98-ым хотя бы наполовину, смешав его с привычным низкооктановым топливом. А лучше — полностью заправиться высокооктановой «горючкой».
На самом деле, это просто бессмысленно. Прежде всего, потому, что от октанового числа бензина его «чистота» в принципе не зависит. А если АИ-98 получили из обычного АИ-92 путем добавления присадок, то такое «высокооктановое топливо» только сильнее загадит мотор.
Если же машина постоянно ездит на нормальном АИ-95, то ее мотор практически не заметит никакой разницы, если его начнут кормить АИ-98 — слишком уж близки эти бензины по своим свойствам. Если, конечно, они содержат примерно одинаковую долю присадок и примесей.
К тому же, подавляющее большинство современных двигателей оснащены октан-корректорами. Благодаря этим устройствами агрегаты могут спокойно потреблять хоть АИ-92, хоть АИ-98 не замечая никакой разницы. Таким образом, «прочищать» двигатель после зимы с помощью заправки топливом с повышенным октановым числом просто бессмысленно. Если уж есть такое желание, то для этого следует сделать две вещи.
Во-первых, залить свежее моторное масло с заведомо высокими моющими свойствами. А во-вторых, на несколько дней забыть об экономии горючего и стараться постоянно ездить с педалью газа, утопленной в пол — чтобы обороты двигателя были повышены и близки к «отсечке». В таком режиме отложения в моторе выгорают и вымываются в ускоренном темпе. О чем, собственно, и мечтают некоторые автовладельцы по окончании зимы.