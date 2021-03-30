Зачем хитрые автовладельцы заправляют весной хотя бы «пол-бака» АИ-98

Мнение, что за холодное время года в двигателе накапливаются «внутренние проблемы» не лишено оснований. Так, в частности, всю зиму многие автовладельцы перед каждой поездкой прогревали его. В сильные снегопады, да и просто при постоянной езде по скользкой дороге водители предпочитают спокойный стиль вождения, чтобы лишний раз не провоцировать потерю контроля над машиной. То есть мотор длительное время работает преимущественно на малых оборотах, а порой и вовсе «на холостых».

Известно, что такая эксплуатация обеспечивает, конечно, меньший износ трущихся частей в «движке», но зато способствует более интенсивному осаждению всяческих отложений, в том числе и в камере сгорания. По логике к концу зимы внутри двигателя этого добра скапливается в избытке. Чтобы «прочистить» мотор по весне, некоторые автовладельцы предпочитают раз-другой заправить свою машину бензином АИ-98 вместо рекомендованного производителем АИ-95 или АИ-92.

Аргументируют они это тем, что, мол, при работе на топливе с повышенным октановым числом вся дрянь из цилиндров выгорает. Якобы и свечи с форсунками при этом очищаются, и с поршней нагар сбивается. Приверженцы такого метода уверены, что для выполнения такого рода очистки достаточно залить бак 98-ым хотя бы наполовину, смешав его с привычным низкооктановым топливом. А лучше — полностью заправиться высокооктановой «горючкой».