Lexus LS получил продвинутый автопилот

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Флагманский седан премиального бренда Lexus, модель LS получила новую систему автономного вождения Advanced Drive. Электроника может брать на себя многие функции водителя, однако пока заменить человека неспособна.

Видимо, инженерам компании Toyota не дает спокойно спать флагманский Mercedes-Benz S-класса с его продвинутым автопилотом. Японцы мечтают обставить немецких конкурентов, потому продолжают совершенствовать различные водительские ассистенты.

Буквально на днях Lexus LS и водородный седан Toyota Mirai получили систему Advanced Drive, которая создана в рамках концепции автономного вождения Mobility Teammate.

Такой автопилот может сам набирать скорость, тормозить и ехать в своей полосе на автомагистрали. Электроника способна даже совершать некоторые маневры, такие как обгон и перестроение. При этом водитель должен следить за дорожной обстановкой, а если он перестанет реагировать на сигналы, то система сама остановит автомобиль, разблокирует двери и вызовет экстренный службы.

Если говорить о технической части, то к радарам и стереокамерам, которые использовались прежде, инженеры добавили лазерный лидар и продвинутый софт с технологией машинного обучения. Последний может обновляться «по воздуху», через беспроводное соединение с сетью.

Первыми новинку оценят покупатели из Японии. Там продвинутый автопилот уже предлагают для гибридного седана Lexus LS500h. Надеемся, что со временем такие умные технологии появятся и на российском рынке.

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9 апреля 2021
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