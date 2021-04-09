Lexus LS получил продвинутый автопилот

Видимо, инженерам компании Toyota не дает спокойно спать флагманский Mercedes-Benz S-класса с его продвинутым автопилотом. Японцы мечтают обставить немецких конкурентов, потому продолжают совершенствовать различные водительские ассистенты.

Буквально на днях Lexus LS и водородный седан Toyota Mirai получили систему Advanced Drive, которая создана в рамках концепции автономного вождения Mobility Teammate.

Такой автопилот может сам набирать скорость, тормозить и ехать в своей полосе на автомагистрали. Электроника способна даже совершать некоторые маневры, такие как обгон и перестроение. При этом водитель должен следить за дорожной обстановкой, а если он перестанет реагировать на сигналы, то система сама остановит автомобиль, разблокирует двери и вызовет экстренный службы.

Если говорить о технической части, то к радарам и стереокамерам, которые использовались прежде, инженеры добавили лазерный лидар и продвинутый софт с технологией машинного обучения. Последний может обновляться «по воздуху», через беспроводное соединение с сетью.

Первыми новинку оценят покупатели из Японии. Там продвинутый автопилот уже предлагают для гибридного седана Lexus LS500h. Надеемся, что со временем такие умные технологии появятся и на российском рынке.