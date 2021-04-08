Почему категорически нельзя добавлять популярные присадки в масло и топливо

Сейчас в магазинах в достатке различных присадок в масло и топливную систему. Одни составы обещают очистить мотор от отложений, и движок будет, как новый. Другие — риводят в порядок цилиндро-поршневую группу, так что у агрегата повышается отдача и падает расход горючего. Давайте разберемся, что происходит с мотором на самом деле.

Начнем с присадок, которые призваны очистить топливную систему от грязи. Действительно, они оказывают определенный очищающий эффект. Но грязь, которая скапливалась годами, просто так не испаряется. Она начинает гулять по топливопроводам, в итоге добирается до форсунок. Твердые частицы, попавшие в форсунку, моментально царапают рабочую поверхность, что приводит к потере герметичности. Либо грязь просто забивает форсунки. А это — причина снижения давления, плохого распыла топлива и образования кокса на распылителе форсунки.

Получается, устройство начинает не распылять «горючку», а лить ее. Все это приводит к повышенному расходу топлива, а в худшем случае — к детонации, поломке датчика кислорода или проблемам с нейтрализатором.