Jeep Wrangler получил новую мощную версию 4xe

Гибридный привод построен на основе наддувного 2-литрового бензинового мотора, мощностью 272 л. с., а в пару к нему приставлены два мотор-генератора и тяговая батарея емкостью 17,3 кВт. Суммарная отдача силовой установки получилась сумасшедшей — 380 л. с.

Интересно, что у нее предусмотрено три рабочих режима: eSave, гибридный и электрический. В первом режиме работает только бензиновый мотор, то есть, он идеально подойдет для бездорожья. Гибридный режим подразумевает использование классического двигателя и пары электромоторов.

В третьем, как понятно из названия, Wrangler едет только на электротягое. Так, внедорожник может преодолеть примерно 50 км по асфальту. Это, по мнению разработчиков, позволит сверхэкономично эксплуатировать машину в городе.

Продажи Jeep Wrangler 4xe стартуют сначала в Европе, а затем в Китае и США. Что касается цен, то их пока держат в секрете.