Фотошпионы поймали новый BMW на испытаниях

Фотошпионы уже выкладывали изображения нового BMW M8. Тогда казалось, что немцы тестируют среднемоторный прототип, но компания эти слухи опровергла. Теперь же в объективы попала еще более мощная версия купе — M8 CLS.

От обычной «восьмерки» она отличается решеткой радиатора, которая очень похоже на ту, что была у концепта Vision M Next. На кузове видны крупные воздухозаборники в передних крыльях, а на месте заднего стекла установлено нечто похожее на крышку. Дополняет картину огромное антикрыло и диффузор в заднем бампере, в который вмонтирован третий стоп-сигнал.

Напомним, что под капотом обычного M8 работает 4,4-литровый двигатель с двойным наддувом мощностью 600 л. с. Исходя из этого предположим, что версию M8 CSL форсируют еще больше. Мы не сомневаемся также, что модель привезут и в Россию, ведь сейчас BMW M8 Coupe можно купить у нас минимум за 11 800 000 рублей.