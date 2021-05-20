Почему не стоит бояться, когда вдруг неожиданно загорелся Check Engine

«Чек» загорается, когда электроника обнаружила в работе мотора, автоматической трансмиссии или системы нейтрализации отработавших газов ошибку и сохранила ее код в памяти. Но это не всегда говорит о серьезной неисправности. Например, сбоить могут датчик массового расхода воздуха или датчик лямбда-зонда. Поменять их может даже водитель, имеющий довольно поверхностные знания по устройству автомобиля. А может сложиться и так, что на «лямбду» попала вода. Со временем влага испаряется и ошибка пропадает.

Check Engine может загореться и при перегреве электромагнитной муфты у кроссовера. Обычно это происходит после долгого буксования в грязи, когда муфта не выдерживает. Причем тут «проверь двигатель»? Опытные диагносты говорят, что «Чек» — это так называемая суммарная ошибка. То есть, он загорается, когда неисправность исходит от других узлов, а с мотором на самом деле все в порядке. Поэтому нужно не паниковать, а просто остановиться и дать автомобилю поработать на холостых оборотах. Таким образом, муфта остынет, и Check Engine погаснет.