Jaguar I-Pace научился распознавать загрязнения в воздухе

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Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover стал партнером Google в инновационном проекте по контролю качества воздуха. В электрический кроссовер Jaguar I-Pace интегрировали датчики измерения качества воздуха и технологию построения карт Street View.

Готовясь к эксперименту, инженеры Jaguar Land Rover поставили на I-Pace крепления для камеры Street View на крыше, новые задние стекла, которые позволяют более оптимально проложить электропроводку, а также новое коммутационное устройство, отвечающее за управление картографической функцией Google.

Электромобиль уже выехал на улицы Дублина и приступил к исследованиям. Полученную информацию специалисты Google и ее партнеры проанализируют, что по итогу это позволит создать карту, на которой будет отображаться уровень загрязнений воздуха в городе.

Со временем подобные технологии могут быть применены и в других городах, чтобы оперативно выявлять зоны с наибольшим загрязнением окружающей среды.

кроссоверы, технология, электромобили, дорога
31 мая 2021
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