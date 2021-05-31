Jaguar I-Pace научился распознавать загрязнения в воздухе

Готовясь к эксперименту, инженеры Jaguar Land Rover поставили на I-Pace крепления для камеры Street View на крыше, новые задние стекла, которые позволяют более оптимально проложить электропроводку, а также новое коммутационное устройство, отвечающее за управление картографической функцией Google.

Электромобиль уже выехал на улицы Дублина и приступил к исследованиям. Полученную информацию специалисты Google и ее партнеры проанализируют, что по итогу это позволит создать карту, на которой будет отображаться уровень загрязнений воздуха в городе.

Со временем подобные технологии могут быть применены и в других городах, чтобы оперативно выявлять зоны с наибольшим загрязнением окружающей среды.