В Сети появились шпионские фото новой Hyundai Creta для России

Фото: Alexander Mgel
Кроссовер Hyundai Creta второго поколения готовится к дебюту в России и продолжает попадать в объективы фотокамер. Так, недавно, житель Санкт-Петербурга сфотографировал потенциальный бестселлер рынка и даже заглянул в его салон. Судя по фото, автомобиль проходит финальные проверки перед официальным дебютом, который состоится в середине июня.

На самом деле «Крету» уже продают в ряде стран мира, но для России ее внешность обещали кардинально изменить. Видимо, поэтому весь кузов автомобиля закрыт камуфляжной пленкой.

Судя по снимкам предположим, что российская Hyundai Creta будет не так уж и разительно отличаться от модели, которую продают в Китае, но собственный стиль у нее явно имеется. Автомобиль получит двухуровневую оптику схожую с той, что есть у флагманского Hyundai Palisade. Так же ждем иную решетку радиатора, новый дизайн передних крыльев и бамперов.

Что касается салона, то он будет схож с китайским аналогом. На передней панели появится крупный сенсорный монитор, а в топовых комплектациях предложат графическую «приборку».

По силовым агрегатам информации пока нет. Скорее всего, покупателям будут доступны атмосферные моторы объемом 1,6 л (123 л. с.) и 2 л (149 л. с.), известные по нынешнему поколению модели.

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27 мая 2021
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