Land Rover совместил в салоне своих моделей роскошь и мусор

В концепции Materiality заложено семь ключевых составляющих. Одна из них заключается в повторном использовании переработанного сырья, что ведет к сокращению отходов.

Сейчас можно сказать, что Land Rover — один из лидеров в области разработки инновационных материалов и цветовых решений. Так в 2017 году Range Rover Velar стал первым автомобилем, доступным с отделкой Kvadrat — высококачественным текстилем из смесовой шерсти в сочетании с замшевой тканью.

В 2018 году к вариантам экстерьера Range Rover Evoque добавился текстиль из натурального волокна Eucalyptus. Новый Range Rover 2022 модельного года, на презентации которого побывал портал «АвтоВзгляд», будет представлен с альтернативами традиционной коже, включающими премиальный материал Ultrafabrics и текстиль Kvadrat.

Кроме того, напольные коврики внедорожника изготовлены из регенерированного нейлона, на 40% состоящего из обрезков ткани, переработанного пластикового мусора, собираемого в океане, а также из промышленных пластиковых отходов.