5 самых продаваемых автомобилей в бунтующем Казахстане

Если говорить о наиболее популярных моделях, то лидером стал седан Chevrolet Nexia. За первое полугодие хозяев нашли 6 926 автомобиля. Напомним, что в России эту модель завозят из Узбекистана.

На втором месте обосновался Chevrolet Cobalt срезультатом 6 346 автомобилей. Этот седан также очень неприхотлив и в свое время был довольно популярен в России. Машину предлагают, как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Последний, кстати, очень надежный и фактически неубиваемый. Плюс у автомобиля простая и ресурсная подвеска, что определенно добавляет ему плюсов.

Замыкает тройку лидеров Hyundai Accent с результатом 5 276 проданных машин. У нас Accent известен, как Solaris? и также популярен у российских покупателей.