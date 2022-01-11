5 самых продаваемых автомобилей в бунтующем Казахстане

На самом деле, с авторынком Казахстана все совсем неплохо. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), за первое полугодие 2021 года авторынок страны вырос на 55,8%, то есть хозяев нашли 56 418 автомобилей.
Пятерку самых популярных брендов возглавляет Chevrolet с результатом 14 754 проданных машин, на втором месте Hyundai (12 238 автомобилей), а третья строчка за «Тойотой» (6 979 шт). В пятерку таже вошли Kia (4097 шт) и LADA (3603 шт).
Если говорить о наиболее популярных моделях, то лидером стал седан Chevrolet Nexia. За первое полугодие хозяев нашли 6 926 автомобиля. Напомним, что в России эту модель завозят из Узбекистана.
На втором месте обосновался Chevrolet Cobalt срезультатом 6 346 автомобилей. Этот седан также очень неприхотлив и в свое время был довольно популярен в России. Машину предлагают, как с механической коробкой передач, так и с «автоматом». Последний, кстати, очень надежный и фактически неубиваемый. Плюс у автомобиля простая и ресурсная подвеска, что определенно добавляет ему плюсов.
Замыкает тройку лидеров Hyundai Accent с результатом 5 276 проданных машин. У нас Accent известен, как Solaris? и также популярен у российских покупателей.
Четвертое место досталось бизнес-седану Toyota Camry. Эта машина уже давно стала культовой во многих странах СНГ, так что здесь ничего удивительного. Авто любят за комфорт и надежность. Да и пресловутое японское качество служит дополнительным стимулом для покупки.
Пятое место закрепил за собой седан Kia Rio — брат-близнец «Соляриса». Примечательно, что в пятерке значатся только седаны, а кроссоверы, вроде Hyundai Creta и Toyota RAV4 идут лишь следом. Может быть дело в цене, ведь SUV обойдется дороже доступного седана?
Кстати, по итогам восьми месяцев 2021 года Казахстан не снижает темпов выпуска машин. Например, на костанайском «СарыаркаАвтоПром» произведено 33 211 единиц техники (+48,5%). Алматинский Hyundai Trans Kazakhstan выпустил 16 902 легковых автомобиля. Семипалатинский СемАЗ отгрузил 2 784 экземпляров коммерческой техники (+82%), а в Кокшетау КАМАЗ-Инжиниринг собрал 943 грузовика (+47,3%).