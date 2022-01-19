Peugeot представляет гиперкар 9X8 Hybrid, назвав его культовым

Гоночный автомобиль наделили всеми современными дизайнерскими особенностями, характерными для бренда: плавные линии, агрессивный дизайн и, разумеется, фирменные световые элементы в виде «когтей льва». Интересно и то, что на Peugeot 9X8 Hybrid дебютировала новая эмблема в виде головы льва, которую показали еще в начале 2021 года.

Кстати, только после дебюта на гиперкаре новый логотип появился на серийном Peugeot 308. Еще одна интересная особенность — у машины нет привычного антикрыла, что говорит о ее отличной аэродинамике.

Что касается техники, то в основе полноприводного Peugeot 9X8 Hybrid лежит гибридная силовая установка, которая сочетает в себе 2,6-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью 680 л. с. и электрический мотор-генератор отдачей 270 л. с., который расположен спереди.

Уже известно, что гиперкар примет участие в легендарном марафоне «24 часа Ле Ман», а также серии гонок на выносливость.