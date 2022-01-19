Peugeot представляет гиперкар 9X8 Hybrid, назвав его культовым

Фото из открытых источников
Французский автопроизводитель представил гиперкар Peugeot 9X8 Hybrid. Перед тем как он отправится покорять гоночные трассы, французы пропели оду его неповторимому дизайну, а также впервые разместили на его борту свой новый логотип.
Виктор Васильев

Гоночный автомобиль наделили всеми современными дизайнерскими особенностями, характерными для бренда: плавные линии, агрессивный дизайн и, разумеется, фирменные световые элементы в виде «когтей льва». Интересно и то, что на Peugeot 9X8 Hybrid дебютировала новая эмблема в виде головы льва, которую показали еще в начале 2021 года.

Кстати, только после дебюта на гиперкаре новый логотип появился на серийном Peugeot 308. Еще одна интересная особенность — у машины нет привычного антикрыла, что говорит о ее отличной аэродинамике.

Что касается техники, то в основе полноприводного Peugeot 9X8 Hybrid лежит гибридная силовая установка, которая сочетает в себе 2,6-литровый наддувный бензиновый двигатель мощностью 680 л. с. и электрический мотор-генератор отдачей 270 л. с., который расположен спереди.

Уже известно, что гиперкар примет участие в легендарном марафоне «24 часа Ле Ман», а также серии гонок на выносливость.

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19 января 2022
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