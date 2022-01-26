Автовладельцам предложили необычную услугу — брать двигатель на хранение

Да, владельцы оригинальных MINI, что под разными марками выпускались с 1959 по 2000 годы, смогут заменить штатный четырехцилиндровый бензиновый двигатель на электродвигатель мощностью 121 л. с. На электротяге любой из «миников» становится заметно бодрее: до «сотни» аккумуляторная версия английского компакта ускоряется примерно за 9 секунд.

На одной зарядке электрифицированный MINI сможет проехать порядка 160 километров, притом зарядный разъем будет затейливо упрятан под оригинальной крышкой заливной горловины. Следить за запасом хода поможет новая панель приборов, тщательно стилизованная под оригинальную приборную доску.

Цена заводской переделки пока не раскрыта. Зато британцы уточняют, что ДВС, снятый с машины, будет храниться на складе компании. И если владелец разочаруется в вольт-амперной начинке, бензиновый мотор вернут на его законное место.

Между тем, в России открыли прием заявок на новейший электрический MINI Cooper SE. Точные цены хетчбэка «на батарейках» пока не называются, но хотя бы раскрываются характеристики и комплектации.