Почему никто из перевозчиков не купит новейший КамАЗ «Компас»

На самом деле, камазовцы, всеми силами нахваливая «Компас», будто забыли элементарные правила, как надо выпускать новые продукты на рынок… До начала продаж новинку отдают в опытную эксплуатацию лояльным перевозчикам. Те, в свою очередь, собирают отзывы от водителей и механиков, тщательно расписывая плюсы и минусы. И только по итогу минимум полугодовой эксплуатации завод на основе этих отзывов устраняет замеченные недостатки.

Параллельно сотрудников дилерских центров марки обучают эти машины ремонтировать, а главное — завозят на склады максимум возможных запчастей: от тормозных колодок до моторов в сборе. Ведь если один автомобиль «встанет» из-за отсутствия хоть какой-то детали или агрегата, эта слава быстро разнесется среди владельцев комтранса. Ведь нет ничего хуже, чем купить грузовик, для которого нет запчастей — проверено на множестве «китайцев».

Даже если первые шаги по выводу новинки сделаны верно, это не гарантирует успеха! Пожалуй, нет более консервативных перевозчиков, чем российские. Они предпочитают сначала посмотреть со стороны, как поведет себя новая модель. И если от смелых первопроходцев, решившихся на покупку, хороших отзывов будет больше, чем плохих, приобретут себе такой же автомобиль… Или не приобретут, так как «нет более консервативных перевозчиков, чем российские».