Почему никто из перевозчиков не купит новейший КамАЗ «Компас»

Коротко напомним, что «Компас» оказался не собственной разработкой, а грузовичком марки JAC, к бескапотной кабине которого приладили другую оптику и решетку. Рама, подвески, двигатель, трансмиссия — тоже китайские. К слову, из-за «поднебесного» происхождения этот грузовик будет дорогим, ведь КамАЗ не может претендовать на возмещение утилизационного сбора. Хотя представители автозавода клятвенно уверяют, что модель со временем ждет «глубокая локализация».
При этом камазовцы уверены, что российский рынок примет этот китайско-российский продукт с распростертыми объятьями. Поэтому прямо сейчас на заводе в Набережных Челнах якобы делают сразу по 3 среднетоннажника ежедневно, а затем планируют выйти на результат «5000 автомобилей ежегодно». Это очень много! Рекордно много для неизвестной никому модели, которую перевозчики буквально видят впервые.
На самом деле, камазовцы, всеми силами нахваливая «Компас», будто забыли элементарные правила, как надо выпускать новые продукты на рынок… До начала продаж новинку отдают в опытную эксплуатацию лояльным перевозчикам. Те, в свою очередь, собирают отзывы от водителей и механиков, тщательно расписывая плюсы и минусы. И только по итогу минимум полугодовой эксплуатации завод на основе этих отзывов устраняет замеченные недостатки.
Параллельно сотрудников дилерских центров марки обучают эти машины ремонтировать, а главное — завозят на склады максимум возможных запчастей: от тормозных колодок до моторов в сборе. Ведь если один автомобиль «встанет» из-за отсутствия хоть какой-то детали или агрегата, эта слава быстро разнесется среди владельцев комтранса. Ведь нет ничего хуже, чем купить грузовик, для которого нет запчастей — проверено на множестве «китайцев».
Даже если первые шаги по выводу новинки сделаны верно, это не гарантирует успеха! Пожалуй, нет более консервативных перевозчиков, чем российские. Они предпочитают сначала посмотреть со стороны, как поведет себя новая модель. И если от смелых первопроходцев, решившихся на покупку, хороших отзывов будет больше, чем плохих, приобретут себе такой же автомобиль… Или не приобретут, так как «нет более консервативных перевозчиков, чем российские».
А теперь вспомним, что, согласно расчетам маркетологов марки КамАЗ, в год должно продаваться 5000 «Компасов». Что, конечно, чистая утопия, над которой сейчас открыто насмехаются конкуренты. И вот почему: в прошлом году общий тираж среднетоннажных бескапотников, проданных на российском рынке составил 6000 экземпляров. Это включая продукцию именитых марок Isuzu, Hyundai, Fuso, а также недорогую новинку от бренда ГАЗ, модель «Валдай».
То есть КамАЗ уверен, что вместо проверенных временем «японцев», «корейцев» и сверхпопулярного «Валдая» (а его основой послужил надежный «Газон Next») ритейлеры и другие представители бизнеса вдруг разом надумают покупать «Компасы». Интересно, подписывая бизнес-план, руководство челнинского автогиганта вообще читало выкладки по продажам на рынке? Кажется, что нет, — просто подмахнуло неглядя.
Хотя, может быть, покупателям седельных тягачей и других большегрузов марки KAMAZ просто начнут выдавать в придачу и новенькие «бескапотники». Вроде «Купи один большой KAMAZ, а маленький получи бесплатно». Ведь только при таком раскладе от шеститысячного рынка реально отхватить грандиозный кусок, о котором мечтают камазовские боссы. Иных причин резко и безвозвратно полюбить этот продукт бейдж-инжиниринга просто нет.