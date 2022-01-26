Покупатели автомобилей LADA распробовали крутые магнитолы серии EnjoY

По итогам четвертого квартала 2021 года продажи LADA XRAY с новой мультимедиа составили 36% от общего количества машин, а у LADA Vesta этот показатель равняется 38%. Всего с момента запуска EnjoY и EnjoY Pro клиентам было передано 28 355 автомобилей LADA, оснащенных этими мультимедийными системами.

Напомним, что в семействе медиакомплексов LADA EnjoY предлагаются две системы. LADA EnjoY работает с проецируемыми сервисами Apple Carplay и Android Auto, а LADA EnjoY Pro, помимо этого, включает встроенные приложения Яндекс.Авто.

И еще одна новость из Тольятти. 5 апреля внедорожник LADA Niva отметит 45-летие. И к этому празднику модель-ветеран должна получить несколько приятных подарков от своих «родителей» — руководства АВТОВАЗа. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за презенты.