Покупатели автомобилей LADA распробовали крутые магнитолы серии EnjoY

Фото производителя.
Фирменные мультимедийные комплексы LADA EnjoY и LADA EnjoY Pro набирают популярность. И хотя продажи моделей, оснащенных этими системами, стартовали весной 2021-го, в конце прошлого года, как выяснил портал «АвтоВзгляд», LADA EnjoY выбирали 30% покупателей автомобилей LADA.
Алексей Кованов

По итогам четвертого квартала 2021 года продажи LADA XRAY с новой мультимедиа составили 36% от общего количества машин, а у LADA Vesta этот показатель равняется 38%. Всего с момента запуска EnjoY и EnjoY Pro клиентам было передано 28 355 автомобилей LADA, оснащенных этими мультимедийными системами.

Напомним, что в семействе медиакомплексов LADA EnjoY предлагаются две системы. LADA EnjoY работает с проецируемыми сервисами Apple Carplay и Android Auto, а LADA EnjoY Pro, помимо этого, включает встроенные приложения Яндекс.Авто.

И еще одна новость из Тольятти. 5 апреля внедорожник LADA Niva отметит 45-летие. И к этому празднику модель-ветеран должна получить несколько приятных подарков от своих «родителей» — руководства АВТОВАЗа. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что это будут за презенты.

АВТОВАЗ, производители, производство, автозаводы, бюджетные авто, мультимедиа
26 января 2022
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