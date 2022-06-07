Chery разорвет авторынок инновационными моторами

Что касается бензиновых моторов, то инженеры уже тестируют три двигателя серии Acteco TGDI четвертого поколения. Также одобрена программа развития бензинового двигателя пятого поколения.

Выход первого серийного автомобиля с силовой установкой пятого поколения запланирован на 2024 год. Это будет 1,5-литровый наддувный мотор GDI в разработке которого принимают участие специалисты австрийской компании AVL List GmbH.

Если говорить о гибридных технологиях, то сейчас Chery концентрируется на исследованиях цикла Миллера, который планируется использовать в гибридах с моторами серий G4 и G5. В будущем разработки применят на различных компактных и малолитражных машинах.

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