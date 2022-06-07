Chery разорвет авторынок инновационными моторами

Фото из открытых источников
Китайский автопроизводитель Chery объявляет о расширении программы развития и разработок All-Domain Power Architecture 4.0. Она включает проектирование новых двигателей, как бензиновых, так и инновационных — электрических, гибридных и водородных. Все эти силовые установки должны увидеть свет в течение ближайших тридцати лет.
Виктор Васильев

Что касается бензиновых моторов, то инженеры уже тестируют три двигателя серии Acteco TGDI четвертого поколения. Также одобрена программа развития бензинового двигателя пятого поколения.

Выход первого серийного автомобиля с силовой установкой пятого поколения запланирован на 2024 год. Это будет 1,5-литровый наддувный мотор GDI в разработке которого принимают участие специалисты австрийской компании AVL List GmbH.

Если говорить о гибридных технологиях, то сейчас Chery концентрируется на исследованиях цикла Миллера, который планируется использовать в гибридах с моторами серий G4 и G5. В будущем разработки применят на различных компактных и малолитражных машинах.

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7 июня 2022
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